Expert Advisor baseado nas Bandas de Bollinger ® - expert para MetaTrader 5
Este Expert Advisor se baseia nas Bandas de Bollinger. Ele usa uma estratégia de acompanhamento de tendência (DEMA) e o indicador Bandas de Bollinger ®.
Ele mostra um lucro estável no Strategy Tester durante os últimos 17 anos (EURUSD M30).
- Abertura de posições de comprada: DEМА está crescendo e a vela branca (bull) cruza a Banda de Bollinger inferior de baixo para cima.
- Abertura de posições de venda: DEМА está caindo e a vela negra (bear) cruza a Banda de Bollinger superior de cima para baixo.
- Fechamento de posições de compra: A vela negra (bear) cruzou a Banda de Bollinger superior de cima para baixo.
- Fechamento de posições de venda: A vela branca (bull) cruza a Banda de Bollinger inferior de baixo para cima.
- bands_period - período das Bandas de Bollinger;
- dema_period - período de DEMA;
- bands_shift - deslocamento das Bandas;
- deviation - desvio padrão;
- Lot - volume de negociação (em lote).
Recomendações:
Utilize este Expert Advisor somente como base de sua própria estratégia.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/166
