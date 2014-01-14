CodeBaseSeções
Expert Advisor baseado nas Bandas de Bollinger ® - expert para MetaTrader 5

Andrey Kornishkin
10474
(78)
Este Expert Advisor se baseia nas Bandas de Bollinger. Ele usa uma estratégia de acompanhamento de tendência (DEMA) e o indicador Bandas de Bollinger ®.

Ele mostra um lucro estável no Strategy Tester durante os últimos 17 anos (EURUSD M30).

A estratégia:
  • Abertura de posições de comprada: DEМА está crescendo e a vela branca (bull) cruza a Banda de Bollinger inferior de baixo para cima.
  • Abertura de posições de venda: DEМА está caindo e a vela negra (bear) cruza a Banda de Bollinger superior de cima para baixo.
  • Fechamento de posições de compra: A vela negra (bear) cruzou a Banda de Bollinger superior de cima para baixo.
  • Fechamento de posições de venda: A vela branca (bull) cruza a Banda de Bollinger inferior de baixo para cima.
Parâmetros de entrada:
  • bands_period - período das Bandas de Bollinger;
  • dema_period - período de DEMA;
  • bands_shift - deslocamento das Bandas;
  • deviation - desvio padrão;
  • Lot - volume de negociação (em lote).

Recomendações:

Utilize este Expert Advisor somente como base de sua própria estratégia.

Expert Advisor baseado nas Bandas de Bollinger

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/166

