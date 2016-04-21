Ein Expert Advisor, basierend auf Bollinger Bands

Dieser Expert Advisor basiert auf Bollinger Bands (Bollinger Bänder). Er verwendet eine Trendfolgestrategie (DEMA) und den Bollinger Bands ® Indikator.



Er zeigt im Strategietester einen dauerhaften Gewinn für die letzten 17 Jahre (EURUSD M30).



Eröffnen Long-Position: DEМА steigt und eine weiße (bullishe) Kerze hat das Untere Bollinger Band von unten nach oben gekreuzt.

DEМА steigt und eine weiße (bullishe) Kerze hat das Untere Bollinger Band von unten nach oben gekreuzt. Eröffnen Short-Position: DEМА fällt und eine schwarze (bearishe) Kerze hat das Obere Bollinger Band von oben nach unten gekreuzt.

DEМА fällt und eine schwarze (bearishe) Kerze hat das Obere Bollinger Band von oben nach unten gekreuzt. Schließen Long-Position: Schwarze Kerze hat das obere Bollinger Band von oben nach unten gekreuzt.

Schwarze Kerze hat das obere Bollinger Band von oben nach unten gekreuzt. Schließen Short-Position: Weiße (bullishe) Kerze hat das unter Bollinger Band von unten nach oben gekreuzt.

bands_period - Bollinger Bands Periode



dema_period- DEMA Periode



bands_shift- Bands Versatz

deviation- Standardabweichung

Lot - Handelsvolumen (in Lots).

Richtlinien:



Verwenden Sie diesen Expert Advisor nur als Basis für Ihre eigene Strategie.