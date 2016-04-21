CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

Ein Expert Advisor, basierend auf Bollinger Bands ® - Experte für den MetaTrader 5

Andrey Kornishkin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
4077
Rating:
(78)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
bolbands.mq5 (13.25 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Dieser Expert Advisor basiert auf Bollinger Bands (Bollinger Bänder). Er verwendet eine Trendfolgestrategie (DEMA) und den Bollinger Bands ® Indikator.

Er zeigt im Strategietester einen dauerhaften Gewinn für die letzten 17 Jahre (EURUSD M30).

Die Strategie:
  • Eröffnen Long-Position: DEМА steigt und eine weiße (bullishe) Kerze hat das Untere Bollinger Band von unten nach oben gekreuzt.
  • Eröffnen Short-Position: DEМА fällt und eine schwarze (bearishe) Kerze hat das Obere Bollinger Band von oben nach unten gekreuzt.
  • Schließen Long-Position: Schwarze Kerze hat das obere Bollinger Band von oben nach unten gekreuzt.
  • Schließen Short-Position: Weiße (bullishe) Kerze hat das unter Bollinger Band von unten nach oben gekreuzt.

Abbildung:


Ein Expert Advisor, basierend auf Bollinger Bands


Ein Expert Advisor, basierend auf Bollinger Bands

Eingabeparameter:
  • bands_period - Bollinger Bands Periode
  • dema_period- DEMA Periode
  • bands_shift- Bands Versatz
  • deviation- Standardabweichung
  • Lot - Handelsvolumen (in Lots).

Richtlinien:

Verwenden Sie diesen Expert Advisor nur als Basis für Ihre eigene Strategie.


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/166

Dual Trix Expert Advisor Dual Trix Expert Advisor

Er verwendet Martingale, die Anzahl der Dopplungen ist limitiert.

DinapoliTargets DinapoliTargets

Dies ist die MQL5 Version des DinapoliTargets Indikators. Der ZigZag Indikator wird auf den Chart angewendet.

i-ImpulseSystem i-ImpulseSystem

Der Indikator basiert auf Elder's Impluse System.

Schlüsselwörter und Aliasnamen von MQL5 Schlüsselwörter und Aliasnamen von MQL5

Die MQL5 Schlüsselwörter und Aliasnamen für die automatische Vervollständigung werden präsentiert.