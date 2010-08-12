Советник "Боллинджер на стероидах". Эксперт торгует по тренду и использует индикатор Bollinger Bands ®. Пара EURUSD, таймфрейм М30.

В тестере стратегий показывает стабильную прибыль в течение 17 лет.

Открываем длинную позицию: DEМА растет и белая свеча пересекла нижнюю границу Болинджера снизу вверх.

DEМА растет и белая свеча пересекла нижнюю границу Болинджера снизу вверх. Открываем короткую позицию: DEМА убывает и черная свеча пересекла верхнюю границу Болинджера сверху вниз.

DEМА убывает и черная свеча пересекла верхнюю границу Болинджера сверху вниз. Закрываем длинную позицию: Черная свеча пересекла верхнюю границу Болинджера сверху вниз.

Черная свеча пересекла верхнюю границу Болинджера сверху вниз. Закрываем короткую позицию: Белая свеча пересекла нижнюю границу Болинджера снизу вверх.









bands_period - Период Bollinger Bands;

dema_period - Период DEMA;

bands_shift - Смещение относительно графика;

deviation - Стандартное отклонение;

Lot - Количество лотов для торговли.

Советы:



Рекомендуется использовать советник только как основу для разработки собственной стратегии.