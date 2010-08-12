CodeBaseРазделы
Советник "Боллинджер на стероидах" - эксперт для MetaTrader 5

Andrey Kornishkin
Просмотров:
16977
Рейтинг:
(78)
Опубликован:
Обновлен:
Советник "Боллинджер на стероидах". Эксперт торгует по тренду и использует индикатор Bollinger Bands ®. Пара EURUSD, таймфрейм М30.

В тестере стратегий показывает стабильную прибыль в течение 17 лет.

Стратегия:
  • Открываем длинную позицию: DEМА растет и белая свеча пересекла нижнюю границу Болинджера снизу вверх.
  • Открываем короткую позицию: DEМА убывает и черная свеча пересекла верхнюю границу Болинджера сверху вниз.
  • Закрываем длинную позицию: Черная свеча пересекла верхнюю границу Болинджера сверху вниз.
  • Закрываем короткую позицию: Белая свеча пересекла нижнюю границу Болинджера снизу вверх.


Советник "Боллинджер на стероидах"

Параметры советника:
  • bands_period - Период Bollinger Bands;
  • dema_period  - Период DEMA;
  • bands_shift - Смещение относительно графика;
  • deviation - Стандартное отклонение;
  • Lot - Количество лотов для торговли.

Советы:

Рекомендуется использовать советник только как основу для разработки собственной стратегии.

