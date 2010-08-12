Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Советник "Боллинджер на стероидах" - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 16977
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Советник "Боллинджер на стероидах". Эксперт торгует по тренду и использует индикатор Bollinger Bands ®. Пара EURUSD, таймфрейм М30.
В тестере стратегий показывает стабильную прибыль в течение 17 лет.Стратегия:
- Открываем длинную позицию: DEМА растет и белая свеча пересекла нижнюю границу Болинджера снизу вверх.
- Открываем короткую позицию: DEМА убывает и черная свеча пересекла верхнюю границу Болинджера сверху вниз.
- Закрываем длинную позицию: Черная свеча пересекла верхнюю границу Болинджера сверху вниз.
- Закрываем короткую позицию: Белая свеча пересекла нижнюю границу Болинджера снизу вверх.
Параметры советника:
- bands_period - Период Bollinger Bands;
- dema_period - Период DEMA;
- bands_shift - Смещение относительно графика;
- deviation - Стандартное отклонение;
- Lot - Количество лотов для торговли.
Советы:
Рекомендуется использовать советник только как основу для разработки собственной стратегии.
Советник на двух Trix
Советник использует мартингейл с ограниченным числом удвоений.DinapoliTargets
Перевод на MQL5 индикатора DinapoliTargets. Добавлено отображение зигзага на графике.
i-ImpulseSystem
Индикатор по импульсной системе А.Элдера.Работа с сокетами в MQL5
Библиотека для передачи котировок из MetaTrader5 в серверное приложение.