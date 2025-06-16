스테로이드 볼린저.

볼린저 온 스테로이드 전문가 어드바이저. 전문가 어드바이저는 추세에 따라 거래하고 볼린저 밴드 ® 지표를 사용합니다. EURUSD 쌍, 기간 M30.

전략 테스터에서 17년 동안 안정적인 수익을 보여줍니다.

롱 포지션 오픈: DEMA가 상승 중이고 흰색 캔들이 볼린저 하한선을 아래에서 위로 넘었습니다.

DEMA가 상승 중이고 흰색 캔들이 볼린저 하한선을 아래에서 위로 넘었습니다. 숏 포지션 오픈: DEMA가 하락하고 있고 검은색 캔들이 볼린저의 상한선을 위에서 아래로 넘었습니다.

DEMA가 하락하고 있고 검은색 캔들이 볼린저의 상한선을 위에서 아래로 넘었습니다. 롱 포지션 청산: 검은색 캔들이 위에서 아래로 볼린저의 상한선을 넘었습니다.

검은색 캔들이 위에서 아래로 볼린저의 상한선을 넘었습니다. 숏 포지션 닫기: 흰색 캔들이 볼린저의 하한선을 위에서 아래로 교차했습니다.









bands_period - 볼린저 밴드 기간;

dema_period - 데마 기간;

bands_shift - 차트를 기준으로 한 시프트;

deviation - 표준편차

랏 - 거래할 랏 수입니다.

팁:



전문가 조언은 자신만의 전략을 개발하기 위한 기초 자료로만 사용하는 것이 좋습니다.