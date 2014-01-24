代码库部分
EA

基于布林带的EA交易 - MetaTrader 5EA

5949
(78)
bolbands.mq5 (13.25 KB) 预览
本EA交易基于布林带. 它使用跟随趋势的策略 (DEMA) 和 布林带指标.

它在策略测试器中在过去的17年中(EURUSD M30)显示了稳定的利润.

策略:
  • 建立买入仓位: DEМА 在增长并且白色 (牛势) 烛形从下往上穿过布林带下轨.
  • 建立卖出仓位: DEМА 在下降并且黑色 (熊势) 烛形从上往下穿过布林带上轨.
  • 平买入仓位: 黑色烛形从上往下穿过布林带上轨.
  • 平卖出仓位: 白色烛形从下往上穿过布林带下轨.


一个基于布林带的EA交易


输入参数:
  • bands_period - 布林带周期数;
  • dema_period- DEMA 周期数;
  • bands_shift- 布林带转换术;
  • deviation- 标准偏差;
  • Lot - 交易量 (手数).

推荐:

只是把此EA做为您自己策略的基础.


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/166

Dual Trix EA 交易 Dual Trix EA 交易

它使用对赌加倍(martingale), 加倍的次数是受限的.

DinapoliTargets DinapoliTargets

这是 MQL5 版本的 DinapoliTargets 指标. 在图表上增加了 ZigZag 指标.

i-ImpulseSystem i-ImpulseSystem

本指标基于 Elder 的脉冲系统.

MQL5 的关键字和别名 MQL5 的关键字和别名

用于自动替换和展示的MQL5关键字和别名.