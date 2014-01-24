请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
本EA交易基于布林带. 它使用跟随趋势的策略 (DEMA) 和 布林带指标.
它在策略测试器中在过去的17年中(EURUSD M30)显示了稳定的利润.
- 建立买入仓位: DEМА 在增长并且白色 (牛势) 烛形从下往上穿过布林带下轨.
- 建立卖出仓位: DEМА 在下降并且黑色 (熊势) 烛形从上往下穿过布林带上轨.
- 平买入仓位: 黑色烛形从上往下穿过布林带上轨.
- 平卖出仓位: 白色烛形从下往上穿过布林带下轨.
输入参数:
推荐:
只是把此EA做为您自己策略的基础.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/166
Dual Trix EA 交易
它使用对赌加倍(martingale), 加倍的次数是受限的.DinapoliTargets
这是 MQL5 版本的 DinapoliTargets 指标. 在图表上增加了 ZigZag 指标.
i-ImpulseSystem
本指标基于 Elder 的脉冲系统.MQL5 的关键字和别名
用于自动替换和展示的MQL5关键字和别名.