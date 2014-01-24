本EA交易基于布林带. 它使用跟随趋势的策略 (DEMA) 和 布林带指标.



它在策略测试器中在过去的17年中(EURUSD M30)显示了稳定的利润.



建立买入仓位: DEМА 在增长并且白色 (牛势) 烛形从下往上穿过布林带下轨.

建立卖出仓位: DEМА 在下降并且黑色 (熊势) 烛形从上往下穿过布林带上轨.

平买入仓位: 黑色烛形从上往下穿过布林带上轨.

平卖出仓位: 白色烛形从下往上穿过布林带下轨.











bands_period - 布林带周期数;



dema_period- DEMA 周期数;



bands_shift- 布林带转换术;

deviation- 标准偏差;

Lot - 交易量 (手数).

推荐:



只是把此EA做为您自己策略的基础.