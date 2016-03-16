無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ボリンジャーバンド ®に基づいたエキスパートアドバイザー - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 2544
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
内容
このエキスパートアドバイザーはボリンジャーバンドに基づいています。トレンドフォローストラテジー（DEMA）とボリンジャーバンド ®インディケータが使われます。
それは最後の17年間（EURUSD M30）のストラテジーテスターで安定した収益を示しています。
- ロングポジションのオープン： DEМАが上昇し、白（ブル）ローソク足が下から上に下のボリンジャーバンドを交差しました
- ショートポジションのオープン： DEМАが下降し、黒（ベア）ローソク足が上部ボリンジャーバンドを上から下に交差しました
- ロングポジションの決済：黒（ベア）ローソク足が上部ボリンジャーバンドを上から下に交差しました
- ショートポジションの決済： 白（ブル）ローソク足が下部ボリンジャーバンドを下から上に交差しました
入力パラメータ
推奨
このエキスパートアドバイザーを独自のストラテジーのベースとしてのみご使用ください。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/166
Dual Trixエキスパートアドバイザー
マルチンゲールが使用され、倍加の数は限られています。DinapoliTargets
これはDinapoliTargetsインディケータのMQL5版です。ZigZagインディケータがチャートに追加されます。
i-ImpulseSystem
このインディケータは Elder's Impluse system に基づいています。MQL5のキーワードとエイリアス
自動変換に使われるMQL5キーワードとエイリアスが提示されています。