ポケットに対して
エキスパート

ボリンジャーバンド ®に基づいたエキスパートアドバイザー - MetaTrader 5のためのエキスパート

内容

このエキスパートアドバイザーはボリンジャーバンドに基づいています。トレンドフォローストラテジー（DEMA）とボリンジャーバンド ®インディケータが使われます。

それは最後の17年間（EURUSD M30）のストラテジーテスターで安定した収益を示しています。

ストラテジー
  • ロングポジションのオープン： DEМАが上昇し、白（ブル）ローソク足が下から上に下のボリンジャーバンドを交差しました
  • ショートポジションのオープン： DEМАが下降し、黒（ベア）ローソク足が上部ボリンジャーバンドを上から下に交差しました
  • ロングポジションの決済：黒（ベア）ローソク足が上部ボリンジャーバンドを上から下に交差しました
  • ショートポジションの決済： 白（ブル）ローソク足が下部ボリンジャーバンドを下から上に交差しました


ボリンジャーバンドに基づいたエキスパートアドバイザー


ボリンジャーバンドに基づいたエキスパートアドバイザー

入力パラメータ
  • bands_period - ボリンジャーバンド期間
  • dema_period- DEMA期間
  • bands_shift- バンドシフト
  • deviation- 標準偏差
  • Lot - 取引量（ロット単位）

推奨

このエキスパートアドバイザーを独自のストラテジーのベースとしてのみご使用ください。


MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/166

