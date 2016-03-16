内容

このエキスパートアドバイザーはボリンジャーバンドに基づいています。トレンドフォローストラテジー（DEMA）とボリンジャーバンド ®インディケータが使われます。



それは最後の17年間（EURUSD M30）のストラテジーテスターで安定した収益を示しています。



ロングポジションのオープン： DEМАが上昇し、白（ブル）ローソク足が下から上に下のボリンジャーバンドを交差しました

DEМАが上昇し、白（ブル）ローソク足が下から上に下のボリンジャーバンドを交差しました ショートポジションのオープン： DEМАが下降し、黒（ベア）ローソク足が上部ボリンジャーバンドを上から下に交差しました

DEМАが下降し、黒（ベア）ローソク足が上部ボリンジャーバンドを上から下に交差しました ロングポジションの決済： 黒（ベア）ローソク足が上部ボリンジャーバンドを上から下に交差しました

黒（ベア）ローソク足が上部ボリンジャーバンドを上から下に交差しました ショートポジションの決済： 白（ブル）ローソク足が下部ボリンジャーバンドを下から上に交差しました











bands_period - ボリンジャーバンド期間



dema_period- DEMA期間



bands_shift- バンドシフト

deviation- 標準偏差

Lot - 取引量（ロット単位）

推奨



このエキスパートアドバイザーを独自のストラテジーのベースとしてのみご使用ください。