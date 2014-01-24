代码库部分
EA

Dual Trix EA 交易 - MetaTrader 5EA

Grigoriy Chaunin
3430
(74)
\MQL5\Include\
martingail.mqh (3.26 KB) 预览
ontesterfunctions.mqh (2.42 KB) 预览
tootrix.mq5 (3.57 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

本EA交易基于Dual Trix指标. 它使用对赌加倍(martingale), 加倍的次数是受限的.

它在去年(EURUSD, M5) 的回归测试中有很好的结果.

Dual Trix EA 交易

把函数库文件(.mqh) 复制到: terminal_data_folder\MQL5\Include\

输入参数:

  • DML - 手数 (存款数);
  • UD - 加倍次数;
  • Stop - 止损点数;
  • Tp - 获利点数;
  • Slipage - 滑点点数;
  • Fast - 快速 Trix 周期数;
  • Slow - 慢速 Trix 周期数.

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/165

