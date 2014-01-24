Dual Trix EA 交易

请观看如何免费下载自动交易
本EA交易基于Dual Trix指标. 它使用对赌加倍(martingale), 加倍的次数是受限的.
它在去年(EURUSD, M5) 的回归测试中有很好的结果.
把函数库文件(.mqh) 复制到: terminal_data_folder\MQL5\Include\
输入参数:
- DML - 手数 (存款数);
- UD - 加倍次数;
- Stop - 止损点数;
- Tp - 获利点数;
- Slipage - 滑点点数;
- Fast - 快速 Trix 周期数;
- Slow - 慢速 Trix 周期数.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/165
