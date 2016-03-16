無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Dual Trixエキスパートアドバイザー - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 1768
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
内容
このエキスパートアドバイザーは Dual Trix インディケータに基づきます。マルチンゲールが使用され、倍加の数は限られています。
これは、昨年の良いバックテスト結果（EURUSD、M5）を有しています。
ライブラリファイル（.mqh）を terminal_data_folder\MQL5\Include\ にコピーします。
入力パラメータ
- DML - ロットサイズ（預金通貨）
- UD - ダブリングの数
- Stop - ポイントでの ストップロス
- Tp - ポイントでのテイクプロフィット
- Slipage - ポイントでのスリッページ
- Fast - 高速Trix期間
- Slow - 低速Trix期間
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/165
