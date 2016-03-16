コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

Dual Trixエキスパートアドバイザー - MetaTrader 5のためのエキスパート

ビュー:
1768
評価:
(74)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
内容

このエキスパートアドバイザーは Dual Trix インディケータに基づきます。マルチンゲールが使用され、倍加の数は限られています。

これは、昨年の良いバックテスト結果（EURUSD、M5）を有しています。

Dual Trixエキスパートアドバイザー

ライブラリファイル（.mqh）を terminal_data_folder\MQL5\Include\ にコピーします。

入力パラメータ

  • DML - ロットサイズ（預金通貨）
  • UD - ダブリングの数
  • Stop - ポイントでの ストップロス
  • Tp - ポイントでのテイクプロフィット
  • Slipage - ポイントでのスリッページ
  • Fast - 高速Trix期間
  • Slow - 低速Trix期間

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/165

