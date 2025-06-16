거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
두 개의 트릭스에 대한 전문가 자문
두 개의 트릭에 대한 전문가 조언. 더블 수가 제한된 마틴 게일을 사용합니다.
전문가 어드바이저는 1년간의 기록에서 테스트했을 때 좋은 결과를 보여주었습니다. 테스트는 M5의 유로에서 수행되었습니다.
라이브러리를 터미널_데이터_폴더\MQL5\터미널 포함 폴더에 넣습니다.
어드바이저 매개변수:
- DML - 최소 허용 랏당 입금 통화로 입금된 몫입니다;
- UD - 더블 수
- Stop - 핍 단위의 손절매;
- Tp - 테이크프로핏(핍)
- 슬리피지 - 핍 단위의 슬리피지;
- Fast - 빠른 트릭;
- Slow - 느린 트릭스.
코드에 있는 링크를 통해 질문할 수 있습니다.
