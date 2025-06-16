두 개의 트릭스에 대한 전문가 자문

두 개의 트릭에 대한 전문가 조언. 더블 수가 제한된 마틴 게일을 사용합니다.



전문가 어드바이저는 1년간의 기록에서 테스트했을 때 좋은 결과를 보여주었습니다. 테스트는 M5의 유로에서 수행되었습니다.





라이브러리를 터미널_데이터_폴더\MQL5\터미널 포함 폴더에 넣습니다.

어드바이저 매개변수:

DML - 최소 허용 랏당 입금 통화로 입금된 몫입니다;

UD - 더블 수



Stop - 핍 단위의 손절매;

Tp - 테이크프로핏(핍)

슬리피지 - 핍 단위의 슬리피지;

Fast - 빠른 트릭;

Slow - 느린 트릭스.

코드에 있는 링크를 통해 질문할 수 있습니다.