Dual Trix Expert Advisor - Experte für den MetaTrader 5
Der Expert Advisor basiert auf Dual Trix Indikatoren. Er verwendet Martingale, die Anzahl der Dopplungen ist limitiert.
Er weist gute Backtestingresultate für das letzte Jahr auf (EURUSD, M5).
Kopieren Sie die Library-Dateien (.mqh) nach: terminal_data_folder\MQL5\Include\
Eingabeparameter:
- DML - Stückzahl (innerhalb Kontostand)
- UD - Anzahl der Dopplungen
- Stop - Stop Loss in Punkten
- Tp - Take Profit in Punkten
- Slipage - Slippage in Punkten
- Fast - Fast Trix Periode
- Slow - Slow Trix Periode
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/165
