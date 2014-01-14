CodeBaseSeções
Expert Advisor Dual Trix

Este Expert Advisor se baseia no indicador Dual Trix. Ele utiliza martingale e o número de duplicações é limitado.

Ele tem bons resultados de backtesting para o ano passado (EURUSD, M5).

Expert Advisor Dual Trix

Copie os arquivos de biblioteca (.mqh) para: terminal_data_folder\MQL5\Include\

Parâmetros de entrada:

  • DML - Tamanho do lote (em dinheiro de depósito);
  • UD - número de duplicações;
  • Stop - Stop Loss em pontos;
  • Tp - Take Profit em pontos;
  • Slipage - desvio em pontos
  • Fast - Período de Trix rápido;
  • Slow - Período de Trix lento.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/165

