Expert Advisor Dual Trix - expert para MetaTrader 5
4340
Este Expert Advisor se baseia no indicador Dual Trix. Ele utiliza martingale e o número de duplicações é limitado.
Ele tem bons resultados de backtesting para o ano passado (EURUSD, M5).
Copie os arquivos de biblioteca (.mqh) para: terminal_data_folder\MQL5\Include\
Parâmetros de entrada:
- DML - Tamanho do lote (em dinheiro de depósito);
- UD - número de duplicações;
- Stop - Stop Loss em pontos;
- Tp - Take Profit em pontos;
- Slipage - desvio em pontos
- Fast - Período de Trix rápido;
- Slow - Período de Trix lento.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/165
