Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Советник на двух Trix - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 13688
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Советник на двух Trix. Использует мартингейл с ограниченным числом удвоений.
Советник показал хорошие результаты при тестировании на истории за год. Тестирование проводилось по евро на М5.
Библиотеки поместить в папку: каталог_данных_терминала\MQL5\Include терминала.
Параметры советника:
- DML - доля депозита в валюте депозита на один минимально разрешенный лот;
- UD - количество удвоений;
- Stop - стоп лосс в пунктах;
- Tp - тейк профит в пунктах;
- Slipage - проскальзывание в пунктах;
- Fast - быстрый Trix;
- Slow - медленный Trix.
Вопросы можно задать по ссылке в коде.
DinapoliTargets
Перевод на MQL5 индикатора DinapoliTargets. Добавлено отображение зигзага на графике.FIR_filter
Скользящая средняя на основе цифрового фильтра.
Советник "Боллинджер на стероидах"
Советник "Боллинджер на стероидах". Эксперт торгует по тренду и использует индикатор Bollinger Bands.i-ImpulseSystem
Индикатор по импульсной системе А.Элдера.