Советник на двух Trix. Использует мартингейл с ограниченным числом удвоений.



Советник показал хорошие результаты при тестировании на истории за год. Тестирование проводилось по евро на М5.





Библиотеки поместить в папку: каталог_данных_терминала\MQL5\Include терминала.

Параметры советника:

DML - доля депозита в валюте депозита на один минимально разрешенный лот;

UD - количество удвоений;



Stop - стоп лосс в пунктах;

Tp - тейк профит в пунктах;

Slipage - проскальзывание в пунктах;

Fast - быстрый Trix;

Slow - медленный Trix.

Вопросы можно задать по ссылке в коде.