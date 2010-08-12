CodeBaseРазделы
Советник на двух Trix - эксперт для MetaTrader 5

Советник на двух Trix. Использует мартингейл с ограниченным числом удвоений.

Советник показал хорошие результаты при тестировании на истории за год. Тестирование проводилось по евро на М5.

Советник на двух Trix

Библиотеки поместить в папку: каталог_данных_терминала\MQL5\Include терминала.

Параметры советника:

  • DML - доля депозита в валюте депозита на один минимально разрешенный лот;
  • UD - количество удвоений;
  • Stop - стоп лосс в пунктах;
  • Tp - тейк профит в пунктах;
  • Slipage - проскальзывание в пунктах;
  • Fast - быстрый Trix;
  • Slow - медленный Trix.

Вопросы можно задать по ссылке в коде.

