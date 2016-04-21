Dies ist die MQL5 Version des DinapoliTargets Indikators. Der ZigZag Indikator wird auf den Chart angewendet.

Er gibt mehrere horizontale Linien aus nachdem das lokale Hoch und Tief ermittelt wurde. Die weiße Linie ist der Einstiegspunkt. Die übrigen Linien stellen Ziele dar, das erste Ziel ist das wahrscheinlichste. Die Stop-Linie ist rot.



Abbildung:

