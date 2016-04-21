CodeBaseKategorien
DinapoliTargets - Indikator für den MetaTrader 5

German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Veröffentlicht:
Aleksey Lebedev
Ansichten:
1037
Rating:
(30)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Dies ist die MQL5 Version des DinapoliTargets Indikators. Der ZigZag Indikator wird auf den Chart angewendet.

Er gibt mehrere horizontale Linien aus nachdem das lokale Hoch und Tief ermittelt wurde. Die weiße Linie ist der Einstiegspunkt. Die übrigen Linien stellen Ziele dar, das erste Ziel ist das wahrscheinlichste. Die Stop-Linie ist rot.

Abbildung:

Dinapoli Targets Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/164

