CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Índice de Fuerza Relativa de la volatilidad - indicador para MetaTrader 5

Ruslan Khasanov | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
2493
Ranking:
(20)
Publicado:
Actualizado:
sdrsi.mq5 (3.81 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El Índice de Fuerza Relativa, aplicado a la desviación estándar de los precios.

Es un indicador simple que permite medir la volatilidad. Se puede aplicar para determinar zonas planas mediante el análisis del estrechamiento y expansión de las Bandas de Bollinger.

Índice de Fuerza Relativa de la volatilidad

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/161

TicksFile TicksFile

Este Asesor Experto le permite guardar información acerca de los ticks, reales o simulados en el Probador de Estrategias.

DinapoliTargets DinapoliTargets

Esta es la versión en MQL5 del indicador DinapoliTargets. El indicador ZigZag se añade a la gráfica.

Un Robot realmente aleatorio Un Robot realmente aleatorio

Este robot utiliza un generador de números aleatorios para simular tirar una moneda al aire y decidir sobre la dirección de cada trade. Se proporciona un ejemplo de un asesor experto mínimo programado en un estilo orientado a objetos. También proporciona una base para cuantificar el valor añadido por métodos alternativos de entrada.

Pipser Pipser

One-click trading.