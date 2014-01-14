Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Índice de Fuerza Relativa de la volatilidad - indicador para MetaTrader 5
El Índice de Fuerza Relativa, aplicado a la desviación estándar de los precios.
Es un indicador simple que permite medir la volatilidad. Se puede aplicar para determinar zonas planas mediante el análisis del estrechamiento y expansión de las Bandas de Bollinger.
