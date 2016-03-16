コードベースセクション
DinapoliTargets - MetaTrader 5のためのインディケータ

Aleksey Lebedev
1590
(30)
これはDinapoliTargetsインディケータのMQL5版です。ZigZagインディケータがチャートに追加されます。

局所的な天井と底の決意後、いくつかの水平線がプロットされます。白線がエントリポイントで、残った線はターゲットで、最初のターゲットが最も可能性のあるものです。ストップラインは赤です。

Dinapoli Targets インディケータ

