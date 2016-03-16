無料でロボットをダウンロードする方法を見る
DinapoliTargets - MetaTrader 5のためのインディケータ
- Aleksey Lebedev
- 1590
内容
これはDinapoliTargetsインディケータのMQL5版です。ZigZagインディケータがチャートに追加されます。
局所的な天井と底の決意後、いくつかの水平線がプロットされます。白線がエントリポイントで、残った線はターゲットで、最初のターゲットが最も可能性のあるものです。ストップラインは赤です。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/164
