内容



これはDinapoliTargetsインディケータのMQL5版です。ZigZagインディケータがチャートに追加されます。

局所的な天井と底の決意後、いくつかの水平線がプロットされます。白線がエントリポイントで、残った線はターゲットで、最初のターゲットが最も可能性のあるものです。ストップラインは赤です。

