디나폴리타겟 - MetaTrader 5용 지표

Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
게시자:
Aleksey Lebedev
조회수:
114
평가:
(30)
게시됨:
디나폴리타겟 인디케이터를 MQL5로 번역. 차트에 지그재그 표시가 추가되었습니다.

작동 논리는 다음과 같습니다: 로컬 상단(하단)을 결정한 후 여러 개의 수평선이 그려집니다. 흰색 선이 시작점이고 그 다음에는 같은 방향의 목표 선이 그려집니다. 당연히 첫 번째 선이 가장 달성하기 쉬운 선입니다. 빨간색 선이 정지선입니다.

디나폴리 타겟 지표

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/164

