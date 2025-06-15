거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
디나폴리타겟 인디케이터를 MQL5로 번역. 차트에 지그재그 표시가 추가되었습니다.
작동 논리는 다음과 같습니다: 로컬 상단(하단)을 결정한 후 여러 개의 수평선이 그려집니다. 흰색 선이 시작점이고 그 다음에는 같은 방향의 목표 선이 그려집니다. 당연히 첫 번째 선이 가장 달성하기 쉬운 선입니다. 빨간색 선이 정지선입니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/164
