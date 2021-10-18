당사 팬 페이지에 가입하십시오
매일 같이 트레이딩은 가격을 인상하는 매수자("황소")와 가격을 낮추는 매도자("곰")의 전투와 같습니다. 어느 쪽이 더 센 쪽인가에 따라 하루는 전날보다 높거나 낮은 가격으로 마감됩니다. 우선은 가장 높은 가격과 가장 낮은 가격 통해 하루 동안 전투가 어떻게 전개되는지 판단할 수 있습니다.
베어스 파워의 균형의 변화는 추세 반전의 가능성 대한 신호를 보내는 것이기 때문에 베어스 파워의 균형을 예측하는 것은 매우 중요합니다. 이러한 작업은 알렉산더 엘더가 개발하고 그의 책"Trading for Living: 심리, 거래 전술, 자금 관리"에서 설명된 Bears Power 오실레이터를 사용하여 해결할 수 있습니다.. 엘더는 오실레이터를 개발하며 다음을 전제로 하였습니다:
- 이동 평균은 일정 기간 동안 매수자와 매도자 간의 가격 계약이며,
- 최저가는 당일 매도자의 최대의 파워를 표시합니다.
이러한 전제에서 엘더는 베어스 파워를 개발하였고 이는 최저 가격과 13기간의 지수 이동 평균(LOW - EMA)의 차이입니다.
사용:
이 지표는 보통 추세 지표(보통 이동 평균)와 함께 사용하는 것이 좋습니다.
- 추세 지표가 상향이고 베어스 파워 지수가 0 미만이지만 올라가고 있다면 매수 신호입니다.
- 이 경우 지표 차트에서 바닥에서 상방으로의 다이버전스의 기초가 형성되는 것이라고 볼 수 있습니다.
계산:
이 지표를 계산할 때 첫 번째 단계는 지수 이동 평균의 계산입니다. (원칙적으로 13기간 EMA를 사용하는 것이 좋습니다).
베어스 = 저가 - 지수 이동 평균
설명:
- 베어스 - 베어스 파워;
- 저가 - 현재 바의 최저가;
- EMA - 지수 이동 평균.
하락 추세에서 저가는 EMA보다 낮으므로 베어스 파워는 0 미만이고 히스토그램은 0 선 아래에 있습니다. 가격이 상승할 때 저가가 EMA 이상으로 상승하면 베어스 파워는 0 이상으로 되고 히스토그램은 0 선 이상으로 상승합니다.
