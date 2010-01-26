Каждый день торгов представляет собой борьбу покупателей ("быков"), стремящимся поднять цену вверх, и продавцов ("медведей"), толкающих цену вниз.



В зависимости от того, какая из сторон одерживает верх, день завершается более высокой или более низкой ценой по сравнению с днем предыдущим, а промежуточные результаты, и в первую очередь максимальная и минимальная цены, позволяют судить о том, как разворачивалась борьба на протяжении дня.



Задача оценки баланса сил "медведей" имеет большое значение, так как изменение этого баланса является одним из первых сигналов, позволяющим предугадать вероятную смену тенденции. Эта задача решается осциллятором Bears Power, который был разработан Александром Элдером и описан в его книге "Как играть и выигрывать на бирже".



При его выводе Элдер использовал следующие посылки:

Скользящее среднее является соглашением о цене между продавцами и покупателями в течение определенного промежутка времени,

Минимальная цена отражает максимальную силу продавцов в течение дня.

Базируясь на этих посылках, Элдер разработал Bear Power как разницу между минимальной ценой и 13-периодной экспоненциальной скользящей средней (LOW - ЕМА).



Применение



Данный индикатор лучше всего использовать в совокупности с одним из трендовых индикаторов (чаще всего это скользящая средняя):



Если трендовый индикатор направлен вверх, а индекс силы медведей ниже нуля, но возрастает, это сигнал для покупки;

Желательно, чтобы при этом на графике индикатора формировалось расхождение донышек.

Расчет:



Первой ступенью расчета данного индикатора является расчет экспоненциальной скользящей средней (как правило, рекомендуют использовать 13-периодную).

BEARS = LOW - EMA



где:



BEARS — сила медведей;

LOW — минимальная цена текущего бара;

EMA — экспоненциальное скользящее среднее.

При убывающем тренде LOW ниже EMA, поэтому сила медведей меньше нуля, а гистограмма располагается ниже нулевой линии. Если при подъеме цен LOW поднимается над EMA, сила медведей становится больше нуля, а ее гистограмма поднимается выше нулевой линии.