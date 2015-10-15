コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Bears Power - MetaTrader 5のためのインディケータ

MetaQuotes | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
1771
評価:
(39)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
bears.mq5 (3.54 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

日々、トレードは価格を上げようとする買い手（ブル）と価格を下げようとする売り手（ベア）のぶつかり合いを表しています。誰かがトレードをすれば、その日の終値は前日の終値よりも高くなるか、安くなります。その日の中間結果である高値と安値によって、日中にどのようなぶつかり合いがあったのかを判断することができます。

ベアパワーバランスの変化でトレンドの初期変化を見ることが可能なので、このバランスを判断できるようにしておくことは非常に重要です。これは、Alexander Elder著書"Trading for a Living: Psychology, Trading Tactics, Money Management"に記述されており、同氏によって開発されたベアパワーオシレーターを使うことによって解決できます。 このオシレーターをたどるとき、エルダーは次の前提に基づいています。:

  • 移動平均線は、特定の期間における売り手と買い手の同意による価格です。
  • 安値は、その日のうちの最も強い売り手の力を表しています。

これらの前提に基づき、エルダーは、安値と１３指数移動平均線の差として Bears Power を開発しました。(LOW - EMA).

使用法:

このインジケーターは、トレンド系のインジケーターと一緒に利用することが望ましいです。（一般的には移動平均線）:

  • トレンド系インジケーターが上昇トレンドを指し示していて、ベアパワーが０よりも下で大きくなっているときは、買いのサインです。;
  • この場合、インジケーターチャートの下部にダイバージェンスが形成されることが望ましいです。 

Bears Power

計算:

このインジケーターの計算の第一ステップは、 指数移動平均線 の計算です。(一般的に、13EMAが推奨されます。)

BEARS = LOW - EMA

ただし:

下降トレンドでは、LOW はEMAよりも低くなります。そのため、ベアパワーは０よりも下になり、ヒストグラムも０ラインよりも下になります。価格が上昇しているときにLOWがEMAよりも上がったら、ベアパワーは０よりも上になり、ヒストグラムも０ラインよりも上になります。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15

Alligator Alligator

アリゲーターはバランスライン（移動平均線）の組み合わせで構成されます。

Average Directional Movement Index Wilder Average Directional Movement Index Wilder

ワイルダーのADXは、現在のトレンドを見るのに役立ちます。

Bulls Power Bulls Power

ブルパワーはブルの強度バランスを測るインジケーターです。

BW-ZoneTrade BW-ZoneTrade

ビルウィリアムズによって提唱されたTrade Zoneに従って、このインジケーターはバーを描写します。