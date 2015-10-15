私たちのファンページに参加してください
Bears Power - MetaTrader 5のためのインディケータ
日々、トレードは価格を上げようとする買い手（ブル）と価格を下げようとする売り手（ベア）のぶつかり合いを表しています。誰かがトレードをすれば、その日の終値は前日の終値よりも高くなるか、安くなります。その日の中間結果である高値と安値によって、日中にどのようなぶつかり合いがあったのかを判断することができます。
ベアパワーバランスの変化でトレンドの初期変化を見ることが可能なので、このバランスを判断できるようにしておくことは非常に重要です。これは、Alexander Elder著書"Trading for a Living: Psychology, Trading Tactics, Money Management"に記述されており、同氏によって開発されたベアパワーオシレーターを使うことによって解決できます。 このオシレーターをたどるとき、エルダーは次の前提に基づいています。:
- 移動平均線は、特定の期間における売り手と買い手の同意による価格です。
- 安値は、その日のうちの最も強い売り手の力を表しています。
これらの前提に基づき、エルダーは、安値と１３指数移動平均線の差として Bears Power を開発しました。(LOW - EMA).
使用法:
このインジケーターは、トレンド系のインジケーターと一緒に利用することが望ましいです。（一般的には移動平均線）:
- トレンド系インジケーターが上昇トレンドを指し示していて、ベアパワーが０よりも下で大きくなっているときは、買いのサインです。;
- この場合、インジケーターチャートの下部にダイバージェンスが形成されることが望ましいです。
計算:
このインジケーターの計算の第一ステップは、 指数移動平均線 の計算です。(一般的に、13EMAが推奨されます。)
BEARS = LOW - EMA
ただし:
- BEARS - Bears' Power;
- LOW - 現在のロウソク足の安値;
- EMA - 指数移動平均線.
下降トレンドでは、LOW はEMAよりも低くなります。そのため、ベアパワーは０よりも下になり、ヒストグラムも０ラインよりも下になります。価格が上昇しているときにLOWがEMAよりも上がったら、ベアパワーは０よりも上になり、ヒストグラムも０ラインよりも上になります。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15
