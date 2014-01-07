El indicador técnico Awesome Oscillator (AO, Oscilador Asombroso) de Bill Williams es una media móvil simple de 34 períodos trazada a través de los puntos medios de las barras (H+L)/2, la cual se resta de la media móvil simple de 5 períodos, construida a lo largo de los puntos centrales de las barras (H+L)/2.

Muestra claramente qué le sucede a la fuerza impulsora del mercado en un momento determinado. (B. Williams: "New Trading Dimensions: How to Profit from Chaos in Stocks, Bonds and Commodities").

Señales de compra:



"Platillo". Esta es la única señal de compra que se produce cuando el gráfico de barras se encuentra por encima de la línea cero. Se debe tener en cuenta lo siguiente:

la señal platillo se genera cuando el gráfico de barras cambia su dirección de bajista a alcista. La segunda columna es más baja que la primera y es de color rojo. La tercera columna es más alta que la segunda y es de color verde;

para que la señal platillo se genere, el gráfico de barras debe tener al menos tres columnas.



Tenga en cuenta que todas las columnas del Oscilador Asombroso deben estar por encima de la línea cero para poder utilizar la señal platillo.



"Cruce de la línea cero" es la señal de compra que se genera cuando el gráfico de barras pasa del área de valores negativos al área positiva. Se produce cuando el gráfico de barras cruza la línea cero. En relación a esta señal:



sólo hacen falta dos columnas para que se produzca esta señal;

la primera columna debe estar por debajo de la línea cero, y la segunda columna debe cruzarla (transición de un valor negativo a uno positivo);

es imposible generar simultáneamente señales de compra y venta.



"Dos picos". Esta es la única señal de compra que se puede generar cuando los valores del gráfico de barras están por debajo de la línea cero. En este caso se debe tener en cuenta lo siguiente:



la señal se produce cuando hay un pico descendiente (el mínimo menor) que está por debajo de la línea cero, seguido de otro pico descendiente algo más alto (una cifra negativa con un valor absoluto menor, que está, por tanto, más cerca de la línea cero) que el anterior;

el gráfico de barras debe estar debajo de la línea cero entre los dos picos. Si el gráfico de barras cruza la línea cero en el tramo comprendido entre los picos, la señal de compra no funciona. Sin embargo, se generará una señal de compra diferente — cruce de la línea cero;

cada pico nuevo del gráfico de barras tiene que ser más alto (un número negativo con valor absoluto menor, más cerca de la línea cero) que el pico anterior;

si se forma un pico superior adicional (es decir, más cerca de la línea cero) y el gráfico de barras no ha cruzado la línea cero, se generará una señal de compra adicional.



Señales de venta:



Las señales de venta del Oscilador Asombroso son idénticas a las señales de compra. La señal platillo se invierte y está por debajo de cero. El cruce de la línea cero es descendiente - la primera columna está sobre el cero, la segunda está por debajo. La señal de los dos picos es mayor que la línea cero y también se invierte.

Indicador Técnico Oscilador Asombroso



Cálculo:



El AO es una media móvil simple de 34 períodos trazada a través de los puntos centrales de las barras (H+L)/2, y restada de la media móvil simple de 5 períodos, construida a lo largo de los puntos centrales de las barras (H+L)/2.



MEDIAN PRICE = (HIGH + LOW) / 2

AO = SMA (MEDIAN PRICE, 5) - SMA (MEDIAN PRICE, 34)



donde:

