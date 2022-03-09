Ticaretin her günü, fiyatı yukarı çekmeye çalışan alıcılar ("boğalar") ile fiyatı aşağı çekmeye çalışan satıcılar ("ayılar") arasında mücadele vardır. Hangi tarafın üstün olduğuna bağlı olarak o gün, bir önceki günün fiyatından daha yüksek veya daha düşük bir fiyatla sona erer. Ara sonuçlar, özellikle yüksek ve düşük fiyatlar, mücadelenin gün boyunca nasıl geliştiğinin değerlendirilmesine olanak tanır.



Ayıların gücünü değerlendirebilme konusu çok önemlidir, çünkü buradaki bir değişim, trendeki olası bir değişim hakkında sinyal verebilir. Bu konu, Alexander Elder tarafından geliştirilen ve "Trading for a Living: Psychology, Trading Tactics, Money Management" adlı kitabında açıklanan Bears Power osilatörü kullanılarak çözülebilir. Elder, bu osilatörü ortaya çıkarırken şu öncülleri kullanmıştır:



hareketli ortalama, satıcılar ve alıcılar arasında belirli bir süre için yapılan fiyat anlaşmasıdır,

düşük fiyatı, satıcıların gün içindeki maksimum gücünü yansıtır.



Bu öncüllere dayanarak Elder, düşük fiyatı ile periyodu 13 olan Exponential Moving Average arasındaki fark (LOW - EMA) olarak Bears Power'ı geliştirdi.



Kullanım:



Bu göstergeyi, bir trend göstergesiyle (çoğunlukla Moving Average) birlikte kullanmak daha iyidir:



trend göstergesi yukarı yönlüyse, Bears Power göstergesi de sıfırın altındaysa ancak artıştaysa, bu alış sinyalidir;

eş zamanlı olarak, gösterge grafiğinde diplerde diverjans oluşması da arzu edilir.

Hesaplama:



Bu göstergenin hesaplanmasının ilk aşaması, Exponential Moving Average'ın hesaplanmasıdır (genellikle, periyodu 13 olan EMA'nın kullanılması önerilir).

BEARS = LOW - EMA



Tanımlamalar:



BEARS - ayıların gücü;

LOW - mevcut çubuğun düşük fiyatı;

EMA - Exponential Moving Average.



Düşüş trendinde LOW, EMA'dan daha düşüktür, bu nedenle Bears Power sıfırın altındadır (histogram sıfır çizgisinin altındadır). Fiyatlar artarken LOW EMA'nın üzerine çıkarsa, Bears Power sıfırın üzerine çıkar (histogram sıfır çizgisinin üzerine çıkar).