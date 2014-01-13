Diariamente, as negociações representam uma batalha entre compradores ("Touros") empurrando os preços para cima e vendedores ("Ursos") empurrando os preços para baixo. Dependendo de qual lado pontuou mais, o dia terminará com um preço maior ou menor do que no dia anterior. Resultados intermediários, em primeiro lugar o preço máximo e mínimo, permitem avaliar como esta batalha foi desenvolvida durante o dia.



É muito importante ser capaz de estimar o equilíbrio da Força dos Ursos já que as alterações neste equilíbrio, inicialmente, sinalizam uma possível reversão de tendência. Esta tarefa pode ser resolvida utilizando o oscilador Bears Power (Oscilador Força dos Ursos) desenvolvido por Alexander Elder e descrito em seu livro "Trading for a Living: Psychology, Trading Tactics, Money Management". Elder baseou-se nas seguintes premissas quando deduziu este oscilador:



A Média Móvel é um acordo de preços entre vendedores e compradores em um determinado período de tempo,

o preço mais baixo mostra o poder máximo dos vendedores no dia.



Nessas premissas, Elder desenvolveu o indicador Bears Power como a diferença entre o preço mínimo e a Média Móvel Exponencial de 13 períodos (LOW - EMA).



Aplicação:



Este indicador é melhor quando acompanhado com um indicador de tendência (mais frequente o uso da Média Móvel):



Se o indicador de tendência está direcionado para cima e o Índice de Bears Power (Força dos Ursos) está abaixo de zero, mas vem crescendo, é um sinal de compra;

É desejável que, neste caso, a divergência das bases foram sendo formadas no gráfico do indicador.

Fórmula:



A primeira etapa do cálculo deste indicador é calcular a Média Móvel Exponencial (como regra, é recomendável utilizar a EMA de 13 períodos).

BEARS = LOW - EMA



onde:



BEARS - Bears Power (Força dos Ursos);

LOW - preço mínimo da barra atual;

EMA - Média Móvel Exponencial.



Na tendência de baixa, LOW é inferior a EMA, de modo que o Bears Power (Força dos Ursos) é menor que zero e o histograma está abaixo da linha zero. Se Low sobe acima de EMA quando os preços crescem, o Bears Power (Força dos Ursos) torna-se maior que zero e seu histograma cresce acima da linha zero.