Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Bears Power - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 5859
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Diariamente, as negociações representam uma batalha entre compradores ("Touros") empurrando os preços para cima e vendedores ("Ursos") empurrando os preços para baixo. Dependendo de qual lado pontuou mais, o dia terminará com um preço maior ou menor do que no dia anterior. Resultados intermediários, em primeiro lugar o preço máximo e mínimo, permitem avaliar como esta batalha foi desenvolvida durante o dia.
É muito importante ser capaz de estimar o equilíbrio da Força dos Ursos já que as alterações neste equilíbrio, inicialmente, sinalizam uma possível reversão de tendência. Esta tarefa pode ser resolvida utilizando o oscilador Bears Power (Oscilador Força dos Ursos) desenvolvido por Alexander Elder e descrito em seu livro "Trading for a Living: Psychology, Trading Tactics, Money Management". Elder baseou-se nas seguintes premissas quando deduziu este oscilador:
- A Média Móvel é um acordo de preços entre vendedores e compradores em um determinado período de tempo,
- o preço mais baixo mostra o poder máximo dos vendedores no dia.
Nessas premissas, Elder desenvolveu o indicador Bears Power como a diferença entre o preço mínimo e a Média Móvel Exponencial de 13 períodos (LOW - EMA).
Aplicação:
Este indicador é melhor quando acompanhado com um indicador de tendência (mais frequente o uso da Média Móvel):
- Se o indicador de tendência está direcionado para cima e o Índice de Bears Power (Força dos Ursos) está abaixo de zero, mas vem crescendo, é um sinal de compra;
- É desejável que, neste caso, a divergência das bases foram sendo formadas no gráfico do indicador.
Fórmula:
Fórmula:
A primeira etapa do cálculo deste indicador é calcular a Média Móvel Exponencial (como regra, é recomendável utilizar a EMA de 13 períodos).
BEARS = LOW - EMA
onde:
- BEARS - Bears Power (Força dos Ursos);
- LOW - preço mínimo da barra atual;
- EMA - Média Móvel Exponencial.
Na tendência de baixa, LOW é inferior a EMA, de modo que o Bears Power (Força dos Ursos) é menor que zero e o histograma está abaixo da linha zero. Se Low sobe acima de EMA quando os preços crescem, o Bears Power (Força dos Ursos) torna-se maior que zero e seu histograma cresce acima da linha zero.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15
O Indicador Bollinger Bands ® (BB ou Bandas de Bollinger) é similar ao Envelopes. A única diferença é que as Bandas de Envelopes são plotadas a uma distância fixa (%) da Média Móvel, enquanto que as Bandas de Bollinger (Bollinger Bands) são plotadas a um certo valor do desvio padrão longe dela.Awesome Oscillator (AO)
O Indicador Awesome Oscillator (AO) de Bill Williams é uma Média Móvel Simples de 34 períodos, plotada através dos pontos médios das barras (H + L) / 2, que é subtraída da média móvel simples de 5 períodos, construídos através dos pontos centrais das barras (H + L) / 2. Ela nos mostra claramente o que está acontecendo com a força motriz do mercado no presente momento.
O Indicador Bulls Power (Força dos Touros) mede o equilíbrio da força dos touros (compradora).BW-ZoneTrade
O Indicador colore a barras do gráfico de acordo com as Zonas de Negociação, como foi proposto por Bill Williams.