BB 3sigma - индикатор для MetaTrader 5

Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
imchurch
3683
(21)
Полосы Боллинджера, дополненные отклонениями до +-3sigma. Есть возможность изменения периода и множителя при количестве отклонений.

BB 3sigma

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/136

Предсказание цены методом ближайшего соседа (с учетом взвешенных коэффициентов корреляции) Предсказание цены методом ближайшего соседа (с учетом взвешенных коэффициентов корреляции)

Этот индикатор находит ближайшего соседа с помощью взвешенного коэффициента корреляции, в котором последние цены обладают большими весами. Весовой коэффициент линейно уменьшается от новых цен к старым в пределах ценового паттерна.

Предсказание цены методом ближайших соседей (k-NN) Предсказание цены методом ближайших соседей (k-NN)

Данный индикатор использует кластеризацию методом ближайших соседей, также известную как k-NN для поиска наиболее похожего паттерна в истории и использует эти цены прошлого как предсказание цен в будущем.

iS7N_TREND.mq5 iS7N_TREND.mq5

Теперь двухцветный, или даже двухрежимный индикатор тренда, с ограничением кол-ва расчитываемых баров.

Скользящая средняя, использующая квазицифровой фильтр + MACD на ее основе. Скользящая средняя, использующая квазицифровой фильтр + MACD на ее основе.

Скользящая средняя, использующая квазицифровой фильтр + MACD на ее основе.