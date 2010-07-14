Ставь лайки и следи за новостями
BB 3sigma - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- imchurch
- Просмотров:
- 3683
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Полосы Боллинджера, дополненные отклонениями до +-3sigma. Есть возможность изменения периода и множителя при количестве отклонений.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/136
