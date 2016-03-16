これは、現在2色（または2モード）トレンドインディケータで、計算されたバーの数を指定することができます。

このインディケータは、加重相関係数を使用して、より最近の価格がより大きな重みを持っている最近傍を見つけます。重みは価格パターン内の新しい価格から古い価格に直線的に減衰します。