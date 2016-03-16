コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

BB 3sigma - MetaTrader 5のためのインディケータ

Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
発行者:
imchurch
ビュー:
1718
評価:
(21)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Indicator\
bb_3sigma.mq5 (7.85 KB) ビュー
内容

ボリンジャーバンド +-3sigma.

期間及びシグマ比を変更することができます（偏差の適切なサイズは0.5~1.0です）。

ボリンジャーバンドインディケータ（BB）はエンベロープに似ています。唯一の違いは、エンベロープのバンドが移動平均から一定の距離（％）でプロットされているが、ボリンジャーバンドでは標準偏差の一定数からプロットされていることです。標準偏差は揮発性の尺度で、したがって、ボリンジャーバンドは市場の状況に併せて自分自身を調整します。. バンドは市場がより揮発性になると広がり、より揮発性の低い期間中には狭まります。

BB 3sigma

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/136

