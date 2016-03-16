無料でロボットをダウンロードする方法を見る
BB 3sigma - MetaTrader 5のためのインディケータ
ボリンジャーバンド +-3sigma.
期間及びシグマ比を変更することができます（偏差の適切なサイズは0.5~1.0です）。
ボリンジャーバンドインディケータ（BB）はエンベロープに似ています。唯一の違いは、エンベロープのバンドが移動平均から一定の距離（％）でプロットされているが、ボリンジャーバンドでは標準偏差の一定数からプロットされていることです。標準偏差は揮発性の尺度で、したがって、ボリンジャーバンドは市場の状況に併せて自分自身を調整します。. バンドは市場がより揮発性になると広がり、より揮発性の低い期間中には狭まります。
https://www.mql5.com/en/code/136
