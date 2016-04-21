Bollinger Bänder +-3sigma.



Man kann die Periode und den Sigma-Bereich (Korrekte Größe der Abweichung ist 0.5~1.0).

Der Bollinger Bänder Indikator (BB) ist ähnlich wie Envelopes. Der einzige Unterschied ist dass die Bänder von Envelopes mit einer festen Distanz (%) vom Gleitenden Durchschnitt aufgetragen werden, wohingegen die Bollinger Bänder ein bestimmtes Vielfaches der Standardabweichung vom Gleitenden Durchschnitt entfernt sind. . Die Standardabweichung ist ein Maß für die Volatilität, deshalb passen sich die Bollinger Bänder den Marktbedingungen an. Nimmt die Volatilität des Marktes zu, weiten sich die Bänder. In Phasen niedriger Volatilität ziehen sie sich zusammen.

