BB 3sigma - MetaTrader 5용 지표
볼린저 밴드 +-3 시그마.
주기와 시그마 비율을 변경할 수 있습니다(적절한 편차 크기는 0.5~1.0입니다).
볼린저 밴드 인디케이터(BB)는 엔벨로프와 유사합니다. 유일한 차이점은 봉투형 밴드는 이동 평균에서 일정 거리(%) 떨어진 곳에 표시되는 반면 볼린저 밴드는 이동 평균에서 일정 표준 편차만큼 떨어진 곳에 표시된다는 점입니다. 표준편차는 변동성을 나타내는 척도이므로 볼린저 밴드는 시장 상황에 따라 스스로 조정됩니다. 시장 변동성이 커지면 밴드가 넓어지고 변동성이 적은 기간에는 밴드가 축소됩니다.
XAUUSD (금) 거래는 종종 USD, GBP 또는 EUR 발표와 같은 주요 경제 뉴스 이벤트의 영향을 받습니다. 이러한 변동성이 큰 기간 동안 위험을 줄이려면 EA(Expert Advisor)에서 뉴스 필터를 사용하는 것이 필수적입니다. 이 글에서는 MT5에서 간단한 뉴스 필터를 만들어 XAUUSD 거래에 적용하는 방법을 알려드리겠습니다.알파트렌드
시장의 추세, 지지 및 저항 수준을 결정하는 데 사용되는 지표입니다. 거래량 데이터를 사용할 수 있는 경우 MFI를 사용하여 계산하고, 그렇지 않은 경우 RSI를 사용하여 계산합니다. 모멘텀: RSI 및 MFI 변동성: ATR
이제 두 가지 색상 또는 두 가지 모드의 추세 표시기를 사용할 수 있으며, 계산할 막대 수에 제한이 있습니다.준 디지털 필터 + 이를 기반으로 한 MACD를 사용한 이동 평균.
