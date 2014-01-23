请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
BB 3sigma - MetaTrader 5脚本
布林带 +-3 求和。
您可以改变周期以及求和率 (方差可能大小是 0.5~1.0)。
布林带 指标 (BB) 类似于 包络线。仅有的不同之处在于, 包络线的通道绘制时使用固定距离 (%) 自均线偏离, 而布林带绘制时是以标准方差的数量为距离。标准方差 是波动的量度, 所以布林带依市场条件调整它们自己。当市场变得更加波动, 布林带拓宽, 并在市场波动减小时收拢。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/136
