BB 3sigma - MetaTrader 5脚本

Based on BB | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
发布者:
imchurch
显示:
2205
等级:
(21)
已发布:
已更新:
bb_3sigma.mq5 (7.78 KB) 预览
布林带 +-3 求和。

您可以改变周期以及求和率 (方差可能大小是 0.5~1.0)。

布林带 指标 (BB) 类似于 包络线。仅有的不同之处在于, 包络线的通道绘制时使用固定距离 (%) 自均线偏离, 而布林带绘制时是以标准方差的数量为距离。标准方差 是波动的量度, 所以布林带依市场条件调整它们自己。当市场变得更加波动, 布林带拓宽, 并在市场波动减小时收拢。

BB 3sigma

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/136

