DiNapoliStochastic_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Indicador DiNapoliStochastic con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators debe existir el indicador DiNapoliStochastic.mq5.

Fig. 1. Indicador DiNapoliStochastic_HTF

Demand_Index_HTF Demand_Index_HTF

Indicador Demand_Index con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

DecEMA_HTF DecEMA_HTF

Indicador DecEMA con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Exp_DiNapoliStochastic Exp_DiNapoliStochastic

El experto Exp_DiNapoliStochastic está construido en base a las señales del oscilador DiNapoliStochastic.

Din_fibo_Nex_HTF Din_fibo_Nex_HTF

Indicador Din_fibo_Nex con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.