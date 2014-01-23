请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
现在, 这个双色 (或双模式) 趋势指标, 柱线计算的数量可以指定。
您也可以选择模式 (一个或两个颜色) 以及上行趋势和下行趋势的颜色。
绘制柱线的数量也可以改变。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/135
应用加权相关系数的最近相邻发现, 进行价格预测
应用加权相关系数的最近相邻发现, 越近的权重值越大。在价格模式之内权重由新至旧呈线性衰减。以最近相邻进行价格预测
本指标采用最近邻聚类技术, 也称为 k-NN, 搜索历史中最相似的模式, 并利用其过往价格为当前模式预测未来价格。
BB 3sigma
布林带 +-3 求和。您可以改变周期以及求和率 (方差可能大小是 0.5~1.0)这款均线指标, 基于 Quasi-数字滤波器
这款均线指标, 基于 Quasi-数字滤波器。这个 MACD 指标作为使用示例。