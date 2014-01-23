应用加权相关系数的最近相邻发现, 越近的权重值越大。在价格模式之内权重由新至旧呈线性衰减。

本指标采用最近邻聚类技术, 也称为 k-NN, 搜索历史中最相似的模式, 并利用其过往价格为当前模式预测未来价格。