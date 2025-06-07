거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사 팬 페이지에 가입하십시오
이제 계산할 막대 수에 제한이 있는 2색 또는 2모드 추세 인디케이터를 사용할 수 있습니다.
1색 모드와 2색 모드를 모두 선택할 수 있으며, 위쪽과 아래쪽 섹션의 색상을 선택할 수도 있습니다.
그려질 막대 수를 제한할 수도 있습니다.
BB 3sigma
볼린저 밴드 + -3 시그마. 주기 및 시그마 비율을 변경할 수 있습니다(적절한 편차 크기는 0.5~1.0입니다).Creating a Simple News Filter for XAUUSD Trading on MT5
XAUUSD (금) 거래는 종종 USD, GBP 또는 EUR 발표와 같은 주요 경제 뉴스 이벤트의 영향을 받습니다. 이러한 변동성이 큰 기간 동안 위험을 줄이려면 EA(Expert Advisor)에서 뉴스 필터를 사용하는 것이 필수적입니다. 이 글에서는 MT5에서 간단한 뉴스 필터를 만들어 XAUUSD 거래에 적용하는 방법을 알려드리겠습니다.
준 디지털 필터 + 이를 기반으로 한 MACD를 사용한 이동 평균.
준 디지털 필터 + 이를 기반으로 한 MACD를 사용한 이동 평균.Multi-Day Dynamic VWAP
여러 날에 걸쳐 평균화할 수 있는 동적 VWAP 수준