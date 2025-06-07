이제 계산할 막대 수에 제한이 있는 2색 또는 2모드 추세 인디케이터를 사용할 수 있습니다.

1색 모드와 2색 모드를 모두 선택할 수 있으며, 위쪽과 아래쪽 섹션의 색상을 선택할 수도 있습니다.

그려질 막대 수를 제한할 수도 있습니다.