CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

iS7N_TREND.mq5 - индикатор для MetaTrader 5

Николай | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
6955
Рейтинг:
(33)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Теперь двухцветный, или даже двухрежимный индикатор тренда, с ограничением кол-ва расчитываемых баров.

Можно выбрать как одноцветный режим, так и двухцветный, а также сами цвета для участка, направленного вверх и участка, направленного вниз.

Также можно ограничить количество отрисовываемых баров.

iS7N_TREND.

BB 3sigma BB 3sigma

Полосы Боллинджера, дополненные отклонениями до +-3sigma. Есть возможность изменения периода и множителя при кол-ве отклонений.

Предсказание цены методом ближайшего соседа (с учетом взвешенных коэффициентов корреляции) Предсказание цены методом ближайшего соседа (с учетом взвешенных коэффициентов корреляции)

Этот индикатор находит ближайшего соседа с помощью взвешенного коэффициента корреляции, в котором последние цены обладают большими весами. Весовой коэффициент линейно уменьшается от новых цен к старым в пределах ценового паттерна.

Скользящая средняя, использующая квазицифровой фильтр + MACD на ее основе. Скользящая средняя, использующая квазицифровой фильтр + MACD на ее основе.

Скользящая средняя, использующая квазицифровой фильтр + MACD на ее основе.

Фильтр Ходрика-Прескота Фильтр Ходрика-Прескота

Фильтр Ходрика-Прескота.