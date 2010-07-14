Теперь двухцветный, или даже двухрежимный индикатор тренда, с ограничением кол-ва расчитываемых баров.

Можно выбрать как одноцветный режим, так и двухцветный, а также сами цвета для участка, направленного вверх и участка, направленного вниз.

Также можно ограничить количество отрисовываемых баров.