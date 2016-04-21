und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
iS7N_TREND.mq5 - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1491
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Nun der Zwei-Farben (oder Zweifach-Modus) Trendindikator. Die Anzahl der berechneten Balken kann angegeben werden.
Dazu kann der Modus (ein oder zwei Farben) sowie die Farbe für Aufwärts- und Abwärtstrend gewählt werden.
Die Anzahl der angezeigten Balken kann auch geändert werden.
Abbildung:
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/135
Dieser Indikator ermittelt den Nearest Neighbor durch Verwendung eines gewichteten Korrelationskoeffizienten, bei dem weniger weit zurückliegende Kurse höher gewichtet werden. Die Gewichtung fällt linear von jüngeren zu älteren Kursen innerhalb eines Kursmusters.Kursprognose mit Nearest Neighbor
Dieser Indikator verwendet die Nearest Neighbor Clustering Technik, auch k-NN genannt, um das ähnlichste Muster in der Historie zu suchen und dessen Kurse als Prognose für die Kurse des aktuellen Musters heranzuziehen.
Bollinger Bänder +-3sigma. Man kann die Periode und den Sigma-Bereich (Korrekte Größe der Abweichung ist 0.5~1.0)Der Gleitende Durchschnitt Indikator, basierend auf dem Quasi-Digital Filter
Der Gleitende Durchschnitt Indikator, basierend auf dem Quasi-Digital Filter. Der MACD Indikator wird als Beispiel für die Verwendung vorgestellt.