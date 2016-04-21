CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
iS7N_TREND.mq5 - Indikator für den MetaTrader 5

Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Nun der Zwei-Farben (oder Zweifach-Modus) Trendindikator. Die Anzahl der berechneten Balken kann angegeben werden.

Dazu kann der Modus (ein oder zwei Farben) sowie die Farbe für Aufwärts- und Abwärtstrend gewählt werden.

Die Anzahl der angezeigten Balken kann auch geändert werden.

Abbildung:

iS7N_TREND

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/135

