無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
iS7N_TREND.mq5 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1215
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
内容
これは、現在2色（または2モード）トレンドインディケータで、計算されたバーの数を指定することができます。
また、モード（1または2色）と上昇トレンドおよび下降トレンドの色を選択することができます。
プロットするバーの数も変更することができます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/135
加重相関係数によって見つかった最近傍による価格予測
このインディケータは、加重相関係数を使用して、より最近の価格がより大きな重みを持っている最近傍を見つけます。重みは価格パターン内の新しい価格から古い価格に直線的に減衰します。最近傍による価格予測
このインディケータは、最近傍クラスタリング技術（別名k-NN）を使って履歴の中で最も類似したパターンを検索し、現在のパターンの将来価格の予測として、過去の価格を使用しています。
BB 3sigma
ボリンジャーバンド +-3sigma. 期間及びシグマ比を変更することができます（偏差の適切なサイズは0.5~1.0です）。準デジタルフィルタに基づいた移動平均インディケータ
準デジタルフィルタに基づいた移動平均インディケータその使用例として、MACDインディケータが提示されています。