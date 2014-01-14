Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Extrapolación del precio AR - indicador para MetaTrader 5
- Vladimir
- 2400
-
Un modelo autoregresivo (AR) (o de predicción lineal) se define por:
x[n] = -Sum(a[i]*x[n - i], i = 1..p)
donde:
- x[n] es el valor previsto de una serie temporal;
- x[n-p]..x[n-1] son los valores pasados conocidos de dicha serie;
- a[1]..a[p] son los coeficientes del modelo, y p el orden del modelo.
Los coeficientes del modelo a[1]..a[p] se pueden ajustar a los datos del pasado por diferentes métodos. Este indicador usa el método de Burg.
Las entradas del indicador son:
- UseDiff - un conmutador booleano para usar diferencias de precio en lugar de los propios precios
- Ncoef - número de coeficientes del modelo (orden del modelo)
- Nfut - número de barras futuras
- kPast - número de barras del pasado en incrementos de Ncoef (debe ser >=1)
El indicador dibuja dos curvas: la curva azul representa las salidas del modelo durante su ajuste, la curva roja muestra los precios futuros previstos.
Imágenes:
UseDiff=false:
UseDiff=true:
