Extrapolación del precio AR

Un modelo autoregresivo (AR) (o de predicción lineal) se define por:

x[n] = -Sum(a[i]*x[n - i], i = 1..p)

donde:



x[n] es el valor previsto de una serie temporal;

x[n-p]..x[n-1] son los valores pasados conocidos de dicha serie;

a[1]..a[p] son los coeficientes del modelo, y p el orden del modelo.



Los coeficientes del modelo a[1]..a[p] se pueden ajustar a los datos del pasado por diferentes métodos. Este indicador usa el método de Burg.

Las entradas del indicador son:

UseDiff - un conmutador booleano para usar diferencias de precio en lugar de los propios precios

Ncoef - número de coeficientes del modelo (orden del modelo)

Nfut - número de barras futuras

kPast - número de barras del pasado en incrementos de Ncoef (debe ser >=1)

El indicador dibuja dos curvas: la curva azul representa las salidas del modelo durante su ajuste, la curva roja muestra los precios futuros previstos.



Imágenes:



UseDiff=false:





UseDiff=true: