Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Angulo de regresión lineal - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir
- Visualizaciones:
- 3164
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
La regresión lineal se ajusta los datos del precio a la siguiente equación:
y[x] = y0 + b*x
donde:
- x es el número de la barra (x=1..n);
- y[x] es el precio correspondiente (apertura, cierre, mediano, etc);
- b es el coeficiente de proporcionalidad
- y0 es un desplazamiento.
El ángulo de regresión lineal, calculado por este indicador, es igual a la versión normalizada del coeficiente b.
La fórmula para b es:
b = (n*Sxy - Sx*Sy)/(n*Sxx - Sx*Sx)
donde:
- Sx = Sum(x, x = 1..n)= n*(n + 1)/2;
- Sy = Sum(y[x], x = 1..n);
- Sxx = Sum(x*x, x = 1..n) = n*(n+1)*(2*n+1)/6;
- Sxy = Sum(x*y[x], x = 1..n);
- n es el periodo de LRS (parámetro de entrada Per).
El denominador de b puede ser simplificado como:
n*Sxx - Sx*Sx = n*n*(n-1)*(n+1)/12
Finalmente, la ecuación completa para b puede simplificarse como
b = 6*(2*Sxy/(n + 1) - Sy)/n/(n - 1)
El coeficiente b no está normalizado. Debe ser normalizado si queremos que LRS tenga aproximadamente el mismo rango de valores para diferentes pares de divisas. Es apropiado normalizar b dividiéndolo bien entre la media móvil simple (SMA) o la media móvil ponderada lineal (LWMA), que se definen por:
SMA = Sy/n
LWMA = 2*Sxy/n/(n + 1)
Las versiones correspondientes de LRS se determinan por
LRS_LWMA = b/LWMA = 6*(1 - (n + 1)*Sy/Sxy/2)/(n + 1)
Ambas variantes de normalización son casi indistinguibles. Por tanto, se escogió la normalización SMA para el indicador. También, a causa de los pequeños valores de LRS, los valores del indicador se calculan y se visualizan en partes por 100 mil para ocupar aproximadamente todo el rango de -100 a +100.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/127
Este indicador utiliza un modelo autoregresivo para extrapolar los preciosExtrapolación del precio mediante Fourier
Este indicador ajusta un modelo trigonométrico a los precios y los extrapola hacia el futuro.
Es un Asesor Experto RKD sencillo, que utiliza el indicador personalizado RKDExportar los datos del historial
El propósito de este script es exportar los datos del historial en un formato apropiado para su análisis en programas externos.