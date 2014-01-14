CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

Un Asesor Experto RKD sencillo, basado en el indicador personalizado RKD - Asesor Experto para MetaTrader 5

Ge Senlin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
1549
Ranking:
(42)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Indicators\
rkd.mq5 (10.79 KB) ver
autorkd_ea.mq5 (9.7 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Es un Asesor Experto RKD sencillo, que utiliza el indicador personalizado RKD.

El código describe como el indicador personalizado RKD puede ser utilizado en un Asesor Experto de MetaTrader 5.

Los mejores resultados son para EUR/USD, GBPUSD - en periodos de 30min, 1H y 2H.

Resultados de las pruebas:

Informe del Probador de Estrategias

autoRKD_EA

MetaQuotes-Demo (Build 286)


 
Configuración:
Símbolo: GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Periodo: H1(2010.06.01 - 2010.07.12)
Parámetros de entrada: Lots=0.100000; SL=0; TP=0; MAGIC=666; KDPeriod=30; M1=3; M2=6
Depósito Inicial: 3 000.00 USD
Resultados:
Barras: 358 Ticks: 1021990
Beneficio Neto: 228.06 Beneficio Bruto: 1 139.65 Pérdidas Brutas: 911.59
Factor de Beneficio: 1.25 Beneficio Esperado: 4.39
Factor de Recuperación: 0.72 Ratio de Sharpe: 4.69
Reducción del Balance:
Absoluta: 200.89 Máxima: 224.35 (7.33%) Relativa: 7.33% (224.35)
Reducción del Patrimonio:
Absoluta: 242.10 Máxima: 316.03 (10.12%) Relativa: 10.12% (316.03)
 
Total de Trades: 52 Posiciones Cortas (% rentables): 27 (33.33%) Posiciones largas (% rentables): 25 (60.00%)
Trades rentables (% del total): 24 (46.15%) Trades irrentables (% del total): 28 (53.85%)
Mayor transacción rentable: 135.50 transacción irrentable: -102.00
Promedio de transacciones rentables: 47.49 de transacciones irrentables: -32.56
Máximo de ganancias seguidas ($): 3 (232.18) de pérdidas seguidas ($): 4 (-126.40)
Máximo de beneficios consecutivos (número de ganancias): 232.18 (3) de pérdidas seguidas (número de pérdidas): -192.20 (3)
Promedio de ganancias consecutivas: 2 de pérdidas consecutivas: 2

Asesor Experto basado en un indicador personalizado RKD

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/126

Angulo de regresión lineal Angulo de regresión lineal

Angulo de regresión lineal normalizado a SMA.

Extrapolación del precio AR Extrapolación del precio AR

Este indicador utiliza un modelo autoregresivo para extrapolar los precios

Exportar los datos del historial Exportar los datos del historial

El propósito de este script es exportar los datos del historial en un formato apropiado para su análisis en programas externos.

FIR_filter FIR_filter

Media Móvil, calculada usando un filtro digital.