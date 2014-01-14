Es un Asesor Experto RKD sencillo, que utiliza el indicador personalizado RKD.

El código describe como el indicador personalizado RKD puede ser utilizado en un Asesor Experto de MetaTrader 5.

Los mejores resultados son para EUR/USD, GBPUSD - en periodos de 30min, 1H y 2H.

Resultados de las pruebas:



Informe del Probador de Estrategias

autoRKD_EA

MetaQuotes-Demo (Build 286)





Configuración: Símbolo: GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar) Periodo: H1(2010.06.01 - 2010.07.12) Parámetros de entrada: Lots=0.100000; SL=0; TP=0; MAGIC=666; KDPeriod=30; M1=3; M2=6 Depósito Inicial: 3 000.00 USD Resultados: Barras: 358 Ticks: 1021990 Beneficio Neto: 228.06 Beneficio Bruto: 1 139.65 Pérdidas Brutas: 911.59 Factor de Beneficio: 1.25 Beneficio Esperado: 4.39 Factor de Recuperación: 0.72 Ratio de Sharpe: 4.69 Reducción del Balance: Absoluta: 200.89 Máxima: 224.35 (7.33%) Relativa: 7.33% (224.35) Reducción del Patrimonio: Absoluta: 242.10 Máxima: 316.03 (10.12%) Relativa: 10.12% (316.03) Total de Trades: 52 Posiciones Cortas (% rentables): 27 (33.33%) Posiciones largas (% rentables): 25 (60.00%) Trades rentables (% del total): 24 (46.15%) Trades irrentables (% del total): 28 (53.85%) Mayor transacción rentable: 135.50 transacción irrentable: -102.00 Promedio de transacciones rentables: 47.49 de transacciones irrentables: -32.56 Máximo de ganancias seguidas ($): 3 (232.18) de pérdidas seguidas ($): 4 (-126.40) Máximo de beneficios consecutivos (número de ganancias): 232.18 (3) de pérdidas seguidas (número de pérdidas): -192.20 (3) Promedio de ganancias consecutivas: 2 de pérdidas consecutivas: 2





