Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Un Asesor Experto RKD sencillo, basado en el indicador personalizado RKD - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1549
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Es un Asesor Experto RKD sencillo, que utiliza el indicador personalizado RKD.
El código describe como el indicador personalizado RKD puede ser utilizado en un Asesor Experto de MetaTrader 5.
Los mejores resultados son para EUR/USD, GBPUSD - en periodos de 30min, 1H y 2H.
Resultados de las pruebas:
Informe del Probador de Estrategias
autoRKD_EA
MetaQuotes-Demo (Build 286)
|Configuración:
|Símbolo:
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Periodo:
|H1(2010.06.01 - 2010.07.12)
|Parámetros de entrada:
|Lots=0.100000; SL=0; TP=0; MAGIC=666; KDPeriod=30; M1=3; M2=6
|Depósito Inicial:
|3 000.00 USD
|Resultados:
|Barras:
|358
|Ticks:
|1021990
|Beneficio Neto:
|228.06
|Beneficio Bruto:
|1 139.65
|Pérdidas Brutas:
|911.59
|Factor de Beneficio:
|1.25
|Beneficio Esperado:
|4.39
|Factor de Recuperación:
|0.72
|Ratio de Sharpe:
|4.69
|Reducción del Balance:
|Absoluta:
|200.89
|Máxima:
|224.35 (7.33%)
|Relativa:
|7.33% (224.35)
|Reducción del Patrimonio:
|Absoluta:
|242.10
|Máxima:
|316.03 (10.12%)
|Relativa:
|10.12% (316.03)
|Total de Trades:
|52
|Posiciones Cortas (% rentables):
|27 (33.33%)
|Posiciones largas (% rentables):
|25 (60.00%)
|Trades rentables (% del total):
|24 (46.15%)
|Trades irrentables (% del total):
|28 (53.85%)
|Mayor
|transacción rentable:
|135.50
|transacción irrentable:
|-102.00
|Promedio
|de transacciones rentables:
|47.49
|de transacciones irrentables:
|-32.56
|Máximo
|de ganancias seguidas ($):
|3 (232.18)
|de pérdidas seguidas ($):
|4 (-126.40)
|Máximo
|de beneficios consecutivos (número de ganancias):
|232.18 (3)
|de pérdidas seguidas (número de pérdidas):
|-192.20 (3)
|Promedio
|de ganancias consecutivas:
|2
|de pérdidas consecutivas:
|2
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/126
Angulo de regresión lineal normalizado a SMA.Extrapolación del precio AR
Este indicador utiliza un modelo autoregresivo para extrapolar los precios
El propósito de este script es exportar los datos del historial en un formato apropiado para su análisis en programas externos.FIR_filter
Media Móvil, calculada usando un filtro digital.