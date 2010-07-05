CodeBaseРазделы
Индикаторы

Наклон линейной регрессии - индикатор для MetaTrader 5

Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликовал:
Vladimir
Просмотров:
6429
Рейтинг:
(43)
Опубликован:
Обновлен:
Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров

Формула прямой при интерполяции данных при помощи линейной регрессии имеет вид:

y[x] = y0 + b*x

где:

  • x - номер бара (x=1..n);
  • y[x] - соотв. цена (open, close, median и т.д.)
  • b - коэффициент пропорциональности
  • y0 - сдвиг.

Наклон прямой линейной регрессии, показываемый данным индикаторов равен нормализованному значению коэффициента b.

Формула для нахождения коэффициента b следующая:

b = (n*Sxy - Sx*Sy)/(n*Sxx - Sx*Sx)

где:

  • Sx = Sum(x, x = 1..n) = n*(n + 1)/2
  • Sy = Sum(y[x], x = 1..n)
  • Sxx = Sum(x*x, x = 1..n) = n*(n+1)*(2*n+1)/6
  • Sxy = Sum(x*y[x], x = 1..n)
  • n - период LRS (входной параметр Per).

Знаменатель может быть упрощен:

n*Sxx - Sx*Sx = n*n*(n-1)*(n+1)/12

где:

Наконец, полное выражения для b может быть упрошено:

b = 6*(2*Sxy/(n + 1) - Sy)/n/(n - 1)

где:

Коэффициент b не нормализован. Если мы хотим, чтобы значения LRS для различных валютных пар лежали в одинаковом диапазоне, его следует нормализовать. Это удобно сделать, разделив его на значение простой скользящей средней (SMA), или на значение линейно взвешенной скользящей средней (LWMA).

SMA = Sy/n

LWMA = 2*Sxy/n/(n + 1)

где:

Соответствующие версии LRS имеют вид:

LRS_SMA = b/SMA = 6*(2*Sxy/Sy/(n + 1) - 1)/(n + 1)
LRS_LWMA = b/LWMA = 6*(1 - (n + 1)*Sy/Sxy/2)/(n + 1)

Обе версии нормализации практически неразличимы. Поэтому в индикаторе была выбрана реализация нормализации при помощи SMA. Кроме того, из-за очень малых значений LRS, вычисленные значения индикатора представлены умноженными на 100 тысяч, чтобы лежать в диапазоне от -100 до +100.

Наклон линейной регрессии

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/127

