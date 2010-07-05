Наклон линейной регрессии

Формула прямой при интерполяции данных при помощи линейной регрессии имеет вид:

y[x] = y0 + b*x

где:



x - номер бара (x=1..n);

y[x] - соотв. цена (open, close, median и т.д.)

b - коэффициент пропорциональности

y0 - сдвиг.



Наклон прямой линейной регрессии, показываемый данным индикаторов равен нормализованному значению коэффициента b.



Формула для нахождения коэффициента b следующая:



b = (n*Sxy - Sx*Sy)/(n*Sxx - Sx*Sx)

где:



Sx = Sum(x, x = 1..n) = n*(n + 1)/2

Sy = Sum(y[x], x = 1..n)

Sxx = Sum(x*x, x = 1..n) = n*(n+1)*(2*n+1)/6

Sxy = Sum(x*y[x], x = 1..n)

n - период LRS (входной параметр Per).

Знаменатель может быть упрощен:

n*Sxx - Sx*Sx = n*n*(n-1)*(n+1)/12

где:

Наконец, полное выражения для b может быть упрошено:

b = 6*(2*Sxy/(n + 1) - Sy)/n/(n - 1)

где:

Коэффициент b не нормализован. Если мы хотим, чтобы значения LRS для различных валютных пар лежали в одинаковом диапазоне, его следует нормализовать. Это удобно сделать, разделив его на значение простой скользящей средней (SMA), или на значение линейно взвешенной скользящей средней (LWMA).

SMA = Sy/n



LWMA = 2*Sxy/n/(n + 1)

где:

Соответствующие версии LRS имеют вид:



LRS_SMA = b/SMA = 6*(2*Sxy/Sy/(n + 1) - 1)/(n + 1)

LRS_LWMA = b/LWMA = 6*(1 - (n + 1)*Sy/Sxy/2)/(n + 1)

Обе версии нормализации практически неразличимы. Поэтому в индикаторе была выбрана реализация нормализации при помощи SMA. Кроме того, из-за очень малых значений LRS, вычисленные значения индикатора представлены умноженными на 100 тысяч, чтобы лежать в диапазоне от -100 до +100.





