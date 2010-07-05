Ставь лайки и следи за новостями
Наклон линейной регрессии - индикатор для MetaTrader 5
Опубликовал:
- Vladimir
Просмотров:
- 6429
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Формула прямой при интерполяции данных при помощи линейной регрессии имеет вид:
y[x] = y0 + b*x
где:
- x - номер бара (x=1..n);
- y[x] - соотв. цена (open, close, median и т.д.)
- b - коэффициент пропорциональности
- y0 - сдвиг.
Наклон прямой линейной регрессии, показываемый данным индикаторов равен нормализованному значению коэффициента b.
Формула для нахождения коэффициента b следующая:
b = (n*Sxy - Sx*Sy)/(n*Sxx - Sx*Sx)
где:
- Sx = Sum(x, x = 1..n) = n*(n + 1)/2
- Sy = Sum(y[x], x = 1..n)
- Sxx = Sum(x*x, x = 1..n) = n*(n+1)*(2*n+1)/6
- Sxy = Sum(x*y[x], x = 1..n)
- n - период LRS (входной параметр Per).
Знаменатель может быть упрощен:
n*Sxx - Sx*Sx = n*n*(n-1)*(n+1)/12
где:
Наконец, полное выражения для b может быть упрошено:
b = 6*(2*Sxy/(n + 1) - Sy)/n/(n - 1)
где:
Коэффициент b не нормализован. Если мы хотим, чтобы значения LRS для различных валютных пар лежали в одинаковом диапазоне, его следует нормализовать. Это удобно сделать, разделив его на значение простой скользящей средней (SMA), или на значение линейно взвешенной скользящей средней (LWMA).
SMA = Sy/n
LWMA = 2*Sxy/n/(n + 1)
где:
Соответствующие версии LRS имеют вид:
LRS_SMA = b/SMA = 6*(2*Sxy/Sy/(n + 1) - 1)/(n + 1)
LRS_LWMA = b/LWMA = 6*(1 - (n + 1)*Sy/Sxy/2)/(n + 1)
Обе версии нормализации практически неразличимы. Поэтому в индикаторе была выбрана реализация нормализации при помощи SMA. Кроме того, из-за очень малых значений LRS, вычисленные значения индикатора представлены умноженными на 100 тысяч, чтобы лежать в диапазоне от -100 до +100.
