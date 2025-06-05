당사 팬 페이지에 가입하십시오
Linear regression slope - MetaTrader 5용 지표
선형 회귀는 가격 데이터에 대해 다음과 같은 직선 방정식을 적용합니다:
y[x] = y0 + b*x
여기서
- x는 막대 번호입니다(x=1..n);
- y[x]는 해당 가격(시가, 종가, 중앙값 등)입니다;
- b는 비례 계수입니다.
- y0은 바이어스입니다.
이 지표에 의해 주어진 선형 회귀 기울기는 정규화된 버전의 계수 b와 같습니다.
b의 공식은 다음과 같습니다:
b = (n*Sxy - Sx*Sy)/(n*Sxx - Sx*Sx)
여기서
- Sx = Sum(x, x = 1..n)= n*(n + 1)/2;
- Sy = Sum(y[x], x = 1..n);
- Sxx = Sum(x*x, x = 1..n) = n*(n+1)*(2*n+1)/6;
- Sxy = Sum(x*y[x], x = 1..n);
- n은 LRS(입력 파라미터 Per)의 주기입니다.
b의 분모는 다음과 같이 단순화할 수 있습니다:
n*Sxx - Sx*Sx = n*n*(n-1)*(n+1)/12
마지막으로, b에 대한 전체 방정식은 다음과 같이 단순화할 수 있습니다.
b = 6*(2*Sxy/(n + 1) - Sy)/n/(n - 1)
계수 b는 정규화되지 않았습니다. 서로 다른 통화쌍에 대해 LRS의 범위가 거의 같게 하려면 정규화해야 합니다. b를 단순이동평균 (SMA) 또는 선형가중이동평균 (LWMA)으로 나누면 다음과 같이 정규화할 수 있어 편리합니다:
SMA = Sy/n
LWMA = 2*Sxy/n/(n + 1)
LRS의 해당 버전은 다음과 같습니다.
LRS_LWMA = b/LWMA = 6*(1 - (n + 1)*Sy/Sxy/2)/(n + 1)
이 두 가지 버전의 노멀라이제이션은 거의 구별할 수 없습니다. 따라서 지표에는 SMA 정규화가 선택되었습니다. 또한 LRS의 값이 매우 작기 때문에 지표 값은 대략 -100에서 +100 범위에 맞도록 10만 분의 1로 계산하여 표시합니다.
