Einfacher Expert Advisor basierend auf dem Einfachen Gleitenden Durchschnitt (Simple Moving Average) und ADX - Experte für den MetaTrader 5

Dieser einfache Expert Advisor benutzt die Indikatoren Einfacher Gleitender Durchschnitt und ADX, vorgeschlagen im Artikel "Schrittweiser Leitfaden für Anfänger zum Schreiben eines Expert Advisors in MQL5".

Er unterscheidet sich von dem EA des Artikels, er kontrolliert keine bereits eröffneten Positionen.

Er zeigt die besten Resultate für M30, 1H und 2H.

Backtest Ergebnis:

Export historischer Kurse Export historischer Kurse

Der Zweck des Scripts ist der formatierte Export historischer Kursdaten, praktisch für die Analyse in externen Programmen .

Ein einfacher RKD Expert Advisor basierend auf einem gegebenen benutzerspezifischen RKD Indikator

Dies ist ein einfacher Expert Advisor der einen gegebenen benutzerspezifischen RKD Indikator benutzt.

Dies ist ein einfacher Expert Advisor der einen gegebenen benutzerspezifischen RKD Indikator benutzt.

AR Extrapolation der Kurse AR Extrapolation der Kurse

Dieser Indikator verwendet ein autoregressives Modell um Kurse zu extrapolieren.

Fourier Extrapolation des Kurses Fourier Extrapolation des Kurses

Dieser Indikator wendet ein trigonometrisches Modell auf die Kurse an und extrapoliert in die Zukunft.