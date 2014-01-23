请观看如何免费下载自动交易
简单 EA, 基于简单均线和 ADX - MetaTrader 5EA
这个简单 EA 使用 简单均线 和 ADX 指标, 出自文章 "Step-By-Step Guide to writing an Expert Advisor in MQL5 for Beginners - 按部就班 初学者编写 MQL5 自动交易程序指南"。
它与这篇文章中的 EA 不同, 它不控制已开仓位。
它的显示最佳结果在 30 分钟, 1H, 和 2H。
回测结果:
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/123
