简单 EA, 基于简单均线和 ADX

这个简单 EA 使用 简单均线 和 ADX 指标, 出自文章 "Step-By-Step Guide to writing an Expert Advisor in MQL5 for Beginners - 按部就班 初学者编写 MQL5 自动交易程序指南"。



它与这篇文章中的 EA 不同, 它不控制已开仓位。



它的显示最佳结果在 30 分钟, 1H, 和 2H。





回测结果:



