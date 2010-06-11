Смотри, как бесплатно скачать роботов
Простой советник на основе Simple Moving Average и ADX - эксперт для MetaTrader 5
- 12609
Этот простой советник использует индикаторы Simple Moving Average и ADX, представляет собой вариант советника, рассмотренного в статье Пошаговое руководство по написанию советников в MQL5 для начинающих. Отличается отсутствием контроля наличия соответствующих открытых позиций.
Наилучшие результаты для EUR/USD - 30mins, 1H, и 2H.
Результат тестирования:
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/123
