単純移動平均とADXに基づいたシンプルエキスパートアドバイザー - MetaTrader 5のためのエキスパート
内容
このシンプルなエキスパートアドバイザーは単純移動平均とADX インディケータを使い「Step-By-Step Guide to writing anエキスパートアドバイザーin MQL5 for Beginners（初心者がMQL5でエキスパートアドバイザーを著作するためのステップバイステップのガイド）」で議論されています。.
それは、既に開かれているポジションを制御しないという点で記事のEAとは異なります。
それは30分、1H、および2Hのための最良の結果を示しています。
バックテスト結果：
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/123
