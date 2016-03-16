単純移動平均とADXに基づいたシンプルエキスパートアドバイザー

内容

このシンプルなエキスパートアドバイザーは単純移動平均とADX インディケータを使い「Step-By-Step Guide to writing anエキスパートアドバイザーin MQL5 for Beginners（初心者がMQL5でエキスパートアドバイザーを著作するためのステップバイステップのガイド）」で議論されています。.



それは、既に開かれているポジションを制御しないという点で記事のEAとは異なります。



それは30分、1H、および2Hのための最良の結果を示しています。





バックテスト結果：



