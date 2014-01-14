Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Setka (cuadrícula) - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 2203
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Este indicador nos ayudará a determinar rápidamente el inicio y el final del día (semana, mes), para ver los precios máximos y mínimos del intervalo (y determinarlos con mayor exactitud), la magnitud y dirección del movimiento para dicho intervalo, los niveles importantes (figuras), las horas de apertura de las bolsas, las horas de publicación de las noticias, etc.
Pruebe este indicador, pienso que será muy útil. El Lenguaje MQL5 permite implementar un mayor número de funciones, que reultaban imposibles en MQL4 (ver https://www.mql5.com/ru/code/8684).
//--- parámetros de entrada input int Step=250; // paso vertical de la cuadrícula en puntos input int Figure=1000; // paso de la figura
A veces, será necesario modificar estos valores para algunos símbolos. Modificando estas variables en el código del programa, es posible configurar un esquema de colores personalizado:
// color de las líneas verticales color new_hour=DimGray; // nueva hora color new_day =Blue; // nuevo día color new_week=DeepPink; // nueva semana color new_mon =Yellow; // nuevo mes // color de las líneas verticales color new_Hfigure=RoyalBlue; // nueva figura color new_Hline=DimGray; // nueva línea
el esquema de color se personaliza modificando dichas variables.
Si le gusta este indicador y desea utilizarlo, aquí dejo algunas recomendaciones:
1. Deshabilitar la cuadrícula estándar.
2. Modificar el número de barras en el historial Herramienta->Opciones->:
3. Reinicie el terminal
4. Abra el gráfico y adjunte este indicador. El aspecto final debe ser como sigue:
5. Seleccione todos los objetos creados y elimínelos.
6. Hacemos click con el botón derecho, guardamos la plantilla (Plantillas->Guardar plantilla) bajo el nombre Default. tpl
Como resultado, la cuadrícula se lanzará automáticamente al abrir y modificar cualquier gráfico. La fecha y otra información adicional se muestra en el Log:
2010.06.15 11:53:16 Setka (AUDUSD,M15) Error en la rpimera llamada Time= 1.4 sec for 50000 bars ObjectsTotal= 12718 MaxBars= 0
- Si desea disminuir el tiempo de carga de la cuadrícula (y no necesita la cuadrícula en todo el historial), establezca MaxBars=2000 antes de guardar la plantilla.
- Cuando aparezcan errores en mercados horizontales (serán visibles) será necesario actualizar el gráfico ("Actualizar") para que el indicador recalcule sus valores.
Quiero agradecer a Renat su ayuda al escribir el indicador y el ejemplo https://www.mql5.com/ru/forum/1165/page3.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/111
El indicador Rabbit visualiza los niveles verdaderos de soporte/resistencia para cualquier par de divisas.iS7N_SacuL.mq5
El indicador iS7N_SacuL.mq5 se basa en el indicador original 'Lucas1.mq4', escrito en MQL4.
La función permite comprobar si una nueva barra ha aparecido en el marco de tiempo indicado.Bollinger Bandwidth 1.0 para MetaTrader 5
El indicador mide la distancia entre las Bandas de Bollinger ® y la dispone como un indicador singular, usando las técnicas de MetaTrader 5 para simplificar los cálculos Bollinger.