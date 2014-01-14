Este indicador nos ayudará a determinar rápidamente el inicio y el final del día (semana, mes), para ver los precios máximos y mínimos del intervalo (y determinarlos con mayor exactitud), la magnitud y dirección del movimiento para dicho intervalo, los niveles importantes (figuras), las horas de apertura de las bolsas, las horas de publicación de las noticias, etc.

Pruebe este indicador, pienso que será muy útil. El Lenguaje MQL5 permite implementar un mayor número de funciones, que reultaban imposibles en MQL4 (ver https://www.mql5.com/ru/code/8684).



input int Step= 250 ; input int Figure= 1000 ;

Por defecto, se utilizan los siguientes parámetros:

A veces, será necesario modificar estos valores para algunos símbolos. Modificando estas variables en el código del programa, es posible configurar un esquema de colores personalizado:

color new_hour= DimGray ; color new_day = Blue ; color new_week= DeepPink ; color new_mon = Yellow ; color new_Hfigure= RoyalBlue ; color new_Hline= DimGray ;

el esquema de color se personaliza modificando dichas variables.



Si le gusta este indicador y desea utilizarlo, aquí dejo algunas recomendaciones:

1. Deshabilitar la cuadrícula estándar.

2. Modificar el número de barras en el historial Herramienta->Opciones->:

3. Reinicie el terminal

4. Abra el gráfico y adjunte este indicador. El aspecto final debe ser como sigue:





5. Seleccione todos los objetos creados y elimínelos.

6. Hacemos click con el botón derecho, guardamos la plantilla (Plantillas->Guardar plantilla) bajo el nombre Default. tpl

Como resultado, la cuadrícula se lanzará automáticamente al abrir y modificar cualquier gráfico. La fecha y otra información adicional se muestra en el Log:

2010.06.15 11:53:16 Setka (AUDUSD,M15) Error en la rpimera llamada Time= 1.4 sec for 50000 bars ObjectsTotal= 12718 MaxBars= 0

Si desea disminuir el tiempo de carga de la cuadrícula (y no necesita la cuadrícula en todo el historial), establezca MaxBars =2000 antes de guardar la plantilla.

Cuando aparezcan errores en mercados horizontales (serán visibles) será necesario actualizar el gráfico ("Actualizar") para que el indicador recalcule sus valores.

Quiero agradecer a Renat su ayuda al escribir el indicador y el ejemplo https://www.mql5.com/ru/forum/1165/page3.