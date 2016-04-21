CodeBaseKategorien
Indikatoren

iS7N_SacuL.mq5 - Indikator für den MetaTrader 5

Der iS7N_SacuL.mq5 Indikator basiert auf dem ursprünglichen Indikator 'Lucas1.mq4', geschrieben in MQL4.

Paramter:

  • Per - Indikatorperiode, genauer gesagt die Anzahl der verwendeten Balken für die Berechnung (in der originalen Version werden die Werte von 4 bis 12 für Umkehr verwendet).
  • Pro - Kanalverschiebung in Prozent (in der Originalversion als Sensitivität für Kanalausbrüche von -10 bis 40). Wenn Pro gleich 0 oder negativ ist gibt es keine Kanalausbrüche und kein Pfeil wird erscheinen.

Zwei Versionen des Indikators können in der Handelsstrategie verwendet werden, die erste etwa mit den Parametern 7\25 (für Einstiegspunkte), die zweite mit den Parametern (5\-5) für das Nachlaufen (von Stops).

Abbildung:

iS7N_SacuL


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/115

