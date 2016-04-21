Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
iS7N_SacuL.mq5 - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 999
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der iS7N_SacuL.mq5 Indikator basiert auf dem ursprünglichen Indikator 'Lucas1.mq4', geschrieben in MQL4.
Paramter:
- Per - Indikatorperiode, genauer gesagt die Anzahl der verwendeten Balken für die Berechnung (in der originalen Version werden die Werte von 4 bis 12 für Umkehr verwendet).
- Pro - Kanalverschiebung in Prozent (in der Originalversion als Sensitivität für Kanalausbrüche von -10 bis 40). Wenn Pro gleich 0 oder negativ ist gibt es keine Kanalausbrüche und kein Pfeil wird erscheinen.
Zwei Versionen des Indikators können in der Handelsstrategie verwendet werden, die erste etwa mit den Parametern 7\25 (für Einstiegspunkte), die zweite mit den Parametern (5\-5) für das Nachlaufen (von Stops).
Abbildung:
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/115
Heiken Ashi basierter EA
Der Expert Advisor basiert auf dem Heiken Ashi Indikator.Rabbit
Der Rabbit Indikator zeichnet die wirklichen Widerstands-/Unterstützungslevels für ein beliebiges Währungspaar.
ZigZagNN
Der Indikator zeigt neuberechnete ("kaputte") Hochs/Tiefs des standardmäßigen ZigZag Indikators.HI LO Indikator
Das ist HILO Indikator