Николай | Japanese
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
iS7N_SacuL.mq5インディケータはMQL4で書かれたLucas1.mq4オリジナルインディケータに基づいています。

パラメータ：

  • Per - インディケータ期間。実際的には計算に使われたバーの数（オリジナル版では4~12がリバースに使われます）。
  • Pro - パーセントでのチャンネルシフト（オリジナル版では -10~40のチャンネルブレイクダウン感度として使われます）。Proが0または負に等しい場合、チャンネルのブレイクダウンはなく、矢印は表示されません。

取引ストラテジーでは、このインディケータの例えば7\25パラメータを持ったもの（エントリポイント用）とトレイル注文ためのパラメータ（5\-5）を有するものを使用することができます。

iS7N_SacuL


MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/115

