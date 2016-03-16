内容

iS7N_SacuL.mq5インディケータはMQL4で書かれたLucas1.mq4オリジナルインディケータに基づいています。

パラメータ：



Per - インディケータ期間。実際的には計算に使われたバーの数（オリジナル版では4~12がリバースに使われます）。

- インディケータ期間。実際的には計算に使われたバーの数（オリジナル版では4~12がリバースに使われます）。 Pro - パーセントでのチャンネルシフト（オリジナル版では -10~40のチャンネルブレイクダウン感度として使われます）。Proが0または負に等しい場合、チャンネルのブレイクダウンはなく、矢印は表示されません。

取引ストラテジーでは、このインディケータの例えば7\25パラメータを持ったもの（エントリポイント用）とトレイル注文ためのパラメータ（5\-5）を有するものを使用することができます。





