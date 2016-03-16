無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
iS7N_SacuL.mq5 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1120
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
内容
iS7N_SacuL.mq5インディケータはMQL4で書かれたLucas1.mq4オリジナルインディケータに基づいています。
パラメータ：
- Per - インディケータ期間。実際的には計算に使われたバーの数（オリジナル版では4~12がリバースに使われます）。
- Pro - パーセントでのチャンネルシフト（オリジナル版では -10~40のチャンネルブレイクダウン感度として使われます）。Proが0または負に等しい場合、チャンネルのブレイクダウンはなく、矢印は表示されません。
取引ストラテジーでは、このインディケータの例えば7\25パラメータを持ったもの（エントリポイント用）とトレイル注文ためのパラメータ（5\-5）を有するものを使用することができます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/115
ZigZagNN
このインディケータは標準的なZigZagインディケータの再計算された（"broken"）高低を表示します。HI LO インディケータ
これはHILOインディケータです。