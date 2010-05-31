Индикатор из серии "стрелки и уровни". Переделан (с небольшими изменениями) из индикатора, написанного для МetaТrader 4.

Индикатор iS7N_SacuL.mq5 создан для MetaTrader 5 на основе оригинального индикатора 'Lucas1.mq4', написанного для MetaTrader 4.

Параметр Per - период индикатора, фактически количество баров участвующих в расчете (у автора - период линейного разворота индикатора; значения от 4 до 12)

- период индикатора, фактически количество баров участвующих в расчете (у автора - период линейного разворота индикатора; значения от 4 до 12) Параметр Pro - сдвиг канала в процентах (у автора - чувствительность к пробою канала от -10 до 40). Если Pro равно 0 или отрицательно, то пробоя и соответственно стрелок не будет.

Имеет смысл поэкспериментировать с торговой стратегией использующей две версии индикатора, например один с параметрами 7\ 25; и другой 5\-5. Один для поиска точек входа, второй для трейлинга.

Третья версия исправленная, ошибок стало меньше ))).