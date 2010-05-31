Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
iS7N_SacuL.mq5 - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 4386
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор из серии "стрелки и уровни". Переделан (с небольшими изменениями) из индикатора, написанного для МetaТrader 4.
Индикатор iS7N_SacuL.mq5 создан для MetaTrader 5 на основе оригинального индикатора 'Lucas1.mq4', написанного для MetaTrader 4.
- Параметр Per - период индикатора, фактически количество баров участвующих в расчете (у автора - период линейного разворота индикатора; значения от 4 до 12)
- Параметр Pro - сдвиг канала в процентах (у автора - чувствительность к пробою канала от -10 до 40). Если Pro равно 0 или отрицательно, то пробоя и соответственно стрелок не будет.
Имеет смысл поэкспериментировать с торговой стратегией использующей две версии индикатора, например один с параметрами 7\ 25; и другой 5\-5. Один для поиска точек входа, второй для трейлинга.
Третья версия исправленная, ошибок стало меньше ))).
Строит на графике истинные уровни поддержки/сопротивления для любой валютной пары.Сетка
Назначение - заменить стандартную сетку на более удобную, которая позволяет визуально определить многие важные точки графика, характеристики движения анализируемого инструмента и оценить качество котировок (наличие дыр).
Советник, основанный на индикаторе Heiken Ashi.Честный ZigZag
Индикатор показывает переписанные ("пробитые") вершины стандартного ZigZag'а.