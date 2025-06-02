"화살표 및 레벨" 시리즈의 인디케이터입니다. 메타트레이더 4용으로 작성된 보조지표에서 변환(약간의 변경)되었습니다.

지표 iS7N_SacuL.mq5는 메타트레이더 4용으로 작성된 원래 지표 'Lucas1.mq4'를 기반으로 메타트레이더 5용으로 생성되었습니다.

- 지표 기간, 실제로 계산에 관련된 막대 수 (작성자의 경우 - 지표의 선형 반전 기간, 4에서 12까지의 값). 매개 변수 Pro - 채널 이동 퍼센트 (저자는 -10에서 40까지의 채널 분류에 대한 감도). Pro가 0 또는 음수이면 고장이 발생하지 않으므로 화살표가 표시되지 않습니다.

예를 들어 매개변수 7\ 25와 5\-5의 두 가지 버전의 인디케이터를 사용하는 트레이딩 전략을 실험해 보는 것이 좋습니다. 하나는 진입점을 찾기 위한 것이고, 다른 하나는 후행 지표를 찾기 위한 것입니다.

세 번째 버전이 수정되어 오류가 적습니다))).