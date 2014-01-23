代码库部分
iS7N_SacuL.mq5 - MetaTrader 5脚本

Николай
本 iS7N_SacuL.mq5 指标基于以 MQL4 编写的 'Lucas1.mq4' 原始指标。

参数:

  • Per - 指标周期, 事实上, 它是用于计算的柱线数量 (在原版中 - 数值从 4 到 12 用于反转)
  • Pro - 通道位移百分比 (在原版中它是用来作为突破敏感度, 从 -10 到 40). 如果 Pro 等于 0 或负数, 则没有任何通道突破, 并且没有箭头出现。

本指标的两个版本可用在交易策略中, 例如第一个采用参数 7\25 (入场点), 第二个采用参数 (5\-5) 来交易。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/115

