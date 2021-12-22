SignalsDemo EA는 거래 신호 관리 기능을 보여줍니다..

EA는 사용 가능한 거래 신호(시그널)의 기능에 대한 정보를 보여주고 복사 설정을 관리할 수 있을 뿐만 아니라 신호(시그널) 복사를 구독하거나 구독 취소할 수 있습니다.

터미널에 로그인하고(메인 메뉴->서비스->설정, 커뮤니티 탭을 사용하여 MQL5.community에 로그인 및 비밀번호 입력) EA가 시작될 때 신호(시그널) 설정 변경을 승인합니다.





그림 1 EA 실행 시 신호(시그널) 설정



Fig. 2. MetaTrader 5에서 거래 신호(시그널) 관리. SignalsDemo EA