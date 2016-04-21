Dieser Indikator wird Ihnen helfen, schnell den Anfang und das Ende eines Tages (Woche, Monat) zu bestimmen. Sie erkennen den Höchst- und Tiefstkurs der Periode, die Größe und Richtung deren Bewegung, die wichtigen Levels(Zahlen), die Öffnungszeit der Börse, Termine der Veröffentlichung von News, und so weiter.

Probieren Sie diesen Indikator aus, ich denke er wird sehr nützlich sein. Die MQL5 Sprache erlaubt es weitere Funktionen zu implementieren die in MQL4 nicht möglich waren (siehe https://www.mql5.com/ru/code/8684).



input int Step= 250 ; input int Figure= 1000 ;

Es gibt folgende Standardparameter:

Für einige Märkte müssen diese Einstellungen manchmal geändert werden. Durch die Änderung dieser Eingabeparameter im Programmcode kann ein individuelles Farbschema konfiguriert werden:

color new_hour= DimGray ; color new_day = Blue ; color new_week= DeepPink ; color new_mon = Yellow ; color new_Hfigure= RoyalBlue ; color new_Hline= DimGray ;

Durch die Änderung dieser Variablen kann ein individuelles Farbschema erstellt werden.



Wenn Sie es mögen und verwenden möchten hier einige Empfehlungen:

1. Schalten Sie das Standardgitter aus.

2. Ändern Sie die Anzahl der Balken im Chart in Extras->Optionen->:





3. Das Client Terminal neu starten.

4. Diesen Indikator auf den Chart anwenden. Sie werden das folgende Bild sehen:





5. Wählen Sie alle erstellten Objekte und löschen diese.





6. Speichern Sie mit Mausrechtsklick (Vorlagen->Vorlage speichern...) die Vorlage mit dem Namen Default. tpl





Dadurch wird das Gitter automatisch gestartet wenn Sie einen Chart öffnen oder ändern. Die Zeit und weitere Informationen werden im Log ausgegeben:

2010.06.15 11:53:16 Setka (AUDUSD,M15) Failure or first call Time= 1.4 sec for 50000 bars ObjectsTotal= 12718 MaxBars= 0

Wenn Sie die Startzeit des Gitters verringern wollen (und das Gitter nicht auf der gesamten Historie benötigen), setzen Sie MaxBars =2000 bevor Sie die Vorlage speichern.

Auf sehr flachen Kursverläufen oder im Fehlerfall (Sie werden es erkennen) müssen Sie den Chart aktualisieren ("Aktualisieren") für die Neuberechnung des Indikators .

Ich danke Renat für die Hilfe beim Schreiben von Indikator und Beispiel. https://www.mql5.com/ru/forum/1165/page3.