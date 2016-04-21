CodeBaseKategorien
Indikatoren

Setka (Gitter) - Indikator für den MetaTrader 5

setka.mq5 (12.83 KB) ansehen
Dieser Indikator wird Ihnen helfen, schnell den Anfang und das Ende eines Tages (Woche, Monat) zu bestimmen. Sie erkennen den Höchst- und Tiefstkurs der Periode, die Größe und Richtung deren Bewegung, die wichtigen Levels(Zahlen), die Öffnungszeit der Börse, Termine der Veröffentlichung von News, und so weiter.

Probieren Sie diesen Indikator aus, ich denke er wird sehr nützlich sein. Die MQL5 Sprache erlaubt es weitere Funktionen zu implementieren die in MQL4 nicht möglich waren (siehe https://www.mql5.com/ru/code/8684).

Es gibt folgende Standardparameter:
//--- input parameters
input int   Step=250;         // vertikaler Gitterabstand in Punkten
input int   Figure=1000;      // figure step

Für einige Märkte müssen diese Einstellungen manchmal geändert werden. Durch die Änderung dieser Eingabeparameter im Programmcode kann ein individuelles Farbschema konfiguriert werden:

// color of vertical lines
color new_hour=DimGray;       // new hour
color new_day =Blue;          // new day
color new_week=DeepPink;      // new week
color new_mon =Yellow;        // new month

// color of horizontal lines
color new_Hfigure=RoyalBlue;  // new figure
color new_Hline=DimGray;      // new line

Durch die Änderung dieser Variablen kann ein individuelles Farbschema erstellt werden.

Wenn Sie es mögen und verwenden möchten hier einige Empfehlungen:

1. Schalten Sie das Standardgitter aus.

2. Ändern Sie die Anzahl der Balken im Chart in Extras->Optionen->:

Max. Balken im Chart

3. Das Client Terminal neu starten.

4. Diesen Indikator auf den Chart anwenden. Sie werden das folgende Bild sehen:

Setka (Gitter) Indikator

5. Wählen Sie alle erstellten Objekte und löschen diese.

Chart Objekte

6. Speichern Sie mit Mausrechtsklick (Vorlagen->Vorlage speichern...) die Vorlage mit dem Namen Default. tpl

Vorlage speichern

Dadurch wird das Gitter automatisch gestartet wenn Sie einen Chart öffnen oder ändern. Die Zeit und weitere Informationen werden im Log ausgegeben:

2010.06.15 11:53:16         Setka (AUDUSD,M15)          Failure or first call Time= 1.4 sec for  50000  bars  ObjectsTotal= 12718  MaxBars= 0 

  1. Wenn Sie die Startzeit des Gitters verringern wollen (und das Gitter nicht auf der gesamten Historie benötigen), setzen Sie MaxBars=2000 bevor Sie die Vorlage speichern.
  2. Auf sehr flachen Kursverläufen oder im Fehlerfall (Sie werden es erkennen) müssen Sie den Chart aktualisieren ("Aktualisieren") für die Neuberechnung des Indikators .

Ich danke Renat für die Hilfe beim Schreiben von Indikator und Beispiel. https://www.mql5.com/ru/forum/1165/page3.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/111

